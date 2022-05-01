Nova Venécia e Inter de Limeira empatam em jogo da Série D

Nova Venécia e Nova Venécia e Inter de Limeira Crédito: Tiago Félix

Nova Venécia e Inter de Limeira se enfrentaram, na tarde deste domingo, com o objetivo de vencer para alcançar a liderança isolada do Grupo 6 do Campeonato Brasileiro Série D 2022. Mas, com o resultado de 2 a 2, no estádio Zenor Pedrosa, as duas equipes terminaram a rodada sem a primeira colocação, mas dentro da zona de classificação.

O Nova Venécia abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo, com o lateral-direito Jairo. A Inter empatou, aos 20 minutos, do segundo tempo, com Guilherme Pira. Cinco minutos depois, o Leão do Norte ficou em vantagem com Patrick, e, aos 38, Guilherme Fernandes deixou tudo igual novamente.

Com o encerramento da terceira rodada da primeira, Inter de Limeira e Nova Venécia aparecem na terceira e quarta posições de Grupo 6, respectivamente, com cinco pontos somados.

A Série D do Campeonato Brasileiro prossegue no próximo final de semana com os jogos da quarta rodada da primeira fase. No sábado, às 16h (de Brasília), a Inter de Limeira recebe o Real Noroeste, no Major Levy Sobrinho. No domingo, às 15h, o Nova Venécia enfrenta a Ferroviária, no Zenor Pedrosa.

Primeiro tempo

Valendo a liderança do Grupo 6 da Série D, Nova Venécia e Inter de Limeira não abriram mão de jogar. O time paulista começou chegando mais ao gol de Harrison, mas sem levar perigo. A equipe capixaba, atuando em seus domínios, logo equilibrou o jogo e respondeu com um gol do latera-direito Jairo, em um chute de fora da área.

Segundo tempo

Na etapa final a Inter de Limeira voltou pressionando em busca do empate e foi recompensada com o gol de Guilherme Pira, que havia acabado de entrar. Insatisfeito com o empate, o técnico Cássio Barros fez três mudanças na equipe, entre elas a entrada de Patrick. Praticmente no primeiro toque na bola, o acante colocou o Nova Venécia novamente em vantagem. Pórem, nos minutos finais, a Inter arrancou o empate com Guilherme Fernandes.