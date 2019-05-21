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Nova regra pode deixar campeão da Copa do Brasil fora da Libertadores

As novas determinações da Conmebol afirmam que apenas clubes de primeiras divisões podem disputar a competição em 2020

Publicado em 

21 mai 2019 às 15:24

Publicado em 21 de Maio de 2019 às 15:24

Troféu da Libertadores 2019 Crédito: JUAN MABROMATA/AP
Os critérios para a classificação à Libertadores e Sul-Americana serão mudados já para o ano que vem. A Conmebol divulgou nesta terça-feira as novas Condições de Elegibilidade de Clubes para a disputa das competições e o campeão da Copa do Brasil pode não garantir mais vaga no principal torneio de clubes das Américas. Confira as novas regras implementadas pela entidade:
a) Ter se classificado para a competição por mérito esportivo
b) Não estão cumprindo uma sanção ou suspensão que a critério da Conmebol o impossibilite de participar da Libertadores ou da Sul-Americana
c) Ter obtido a Licença de Clubes da Conmebol expedida por sua associação membro
d) Estar disputando o torneio nacional de sua associação membro na divisão principal da competição em 2020 (ou seja, não ter sido rebaixado no torneio nacional)
e) Emitir em tempo hábil a Carta de Conformidade e Compromisso
> Brasileirão e Libertadores viram testes de segurança para Copa América
Com isso, de acordo com o item d, apenas times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro podem participar da Libertadores e Sul-Americana. Mesmo que um clube vença a Copa do Brasil neste ano, mas seja rebaixado no Brasileirão, ele não poderá atuar na Liberta de 2020. Se a regra já estivesse em vigor há alguns anos, o Palmeiras não jogaria o torneio em 2013, visto que foi campeão da Copa do Brasil em 2012, mas foi rebaixado naquele ano.
Atualmente, três clubes da Série C ainda estão na Copa do Brasil. Se Paysandu, Juventude e Sampaio Corrêa forem campeões da competição, não poderão jogar a Libertadores de 2020, mesmo que subam para a Série B.
Nesse caso há uma divergência, já que o regulamento da Copa do Brasil hoje prevê ao seu campeão uma vaga direto na fase de grupos da Copa Libertadores de 2020.
 

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