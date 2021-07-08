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Nova parceira do Botafogo, FutFanatics tem certificado de loja segura e confiável

Empresa vai firmar e organizar a nova loja virtual do Alvinegro no âmbito de e-commerce e tem âmbito seguro; acordo foi selado nesta quinta-feira...

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 15:35

LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2021 às 15:35
Crédito: Divulgação
O Botafogo fechou um importante acordo no sentido de vendas. Nesta quinta-feira, o clube anunciou parceria com a loja FutFanatics para cuidar do e-commerce e da nova loja virtual do clube. A companhia, uma das mais conhecidas do ramo, tem quatro certificados de segurança.
+ Botafogo anuncia parceria com empresa na gestão do novo e-commerce da loja oficial do clube
A FutFanatics tem o símbolo diamante do "eBit", que é avaliado pelos consumidores, tem o certificado da "e-valide", o de loja confiável com 4,6 estrelas - no máximo de 5,0 - com a "Yourviews" e é considerada uma loja protegida na web.
A empresa está no ar desde 2012 e vai cuidar da criação da nova loja virtual do Botafogo. O clube ainda não possui um acordo para o espaço da loja oficial no espaço físico - no mês passado, o local foi fechado porque a atual gestão do Alvinegro não concordava com o contrato com o antigo franqueado.Botafogo e FutFanatics já "conversavam" há muito tempo. Sócios-torcedores do Alvinegro tiveram desconto na loja no lançamento dos últimos uniformes, produzida pela Kappa. Agora, este namoro virou casamento e as partes fecharam uma parceria fixa.
+ Veja a tabela da Série B
O Botafogo informou que o lançamento do novo site será no site 31 de junho. A FutFanatics já está na produção do portal e das redes sociais do produto.

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