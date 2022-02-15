Nova Iguaçu x Fluminense: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Carioca

Na última semana antes da estreia na Libertadores, o Fluminense vive ótima fase no Campeonato Carioca. Com cinco vitórias seguidas, a equipe de Abel Braga agora encara o lanterna da competição, Nova Iguaçu. O confronto acontece nesta quarta-feira, no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, às 21h35.O Nova Iguaçu marcou apenas dois pontos em seis jogos até aqui e tem a pior defesa do Cariocão. São 12 gols sofridos e apenas três marcados. Andrey está suspenso. Nas últimas rodadas, a equipe foi atropelada pelo Flamengo perdendo por 5 a 0, empatou com o Boavista e perdeu para Botafogo e Vasco.
Já o Flu deve ter o último jogo com a maioria dos titulares antes da viagem para a Colômbia. Depois de utilizar os reservas na rodada passada, Abel pretende poupar novamente a equipe toda só no final de semana. Desta vez ele também não entrará com a equipe tradicional e tem nomes como Fábio, Luccas Claro, Martinelli e Cano.FICHA TÉCNICA:NOVA IGUAÇU X FLUMINENSE
Data/Hora: 16/02/2022, às 21h35Local: Estádio Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Grazianni Maciel RochaAssistentes: Daniel do Espírito Santo Parro e Gabriel Conti VianaOnde assistir: Record, Twitch do Casimito, pay-per-view e tempo real do LANCE!
NOVA IGUAÇU (Técnico: Carlos Vitor)Luis Henrique, Leonardo, Gabriel Pinheiro, Gilberto, Rafinha, Abuda (Dedé), Vinicius, Luã Lúcio, Dieguinho, Vandinho e Samuel.
Pendurados: Samuel Granada, Jhonatas e Vinícius GonçalvesSuspensos: Andrey
FLUMINENSE (Técnico: Abel Braga)Fábio; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Cristiano; André, Martinelli, Yago Felipe; Luiz Henrique, Cano e Willian.
Desfalques: John Kennedy, Luan Freitas e MarlonPendurados: David BrazSuspensos: Ninguém