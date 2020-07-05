Nova fornecedora volta a preparar o futuro uniforme do Vasco

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A contagem regressiva para o Vasco ganhar seu novo uniforme começou. De acordo com informação do jornalista Hector Werlang, do site "Globo Esporte", a Kappa, nova fornecedora de material esportivo do Cruz-Maltino, retomou a produção dos uniformes, de olho no pontapé inicial da equipe no Campeonato Brasileiro (o mandatário da CBF, Rogério Caboclo, disse que a competição começará em 9 de agosto).

Ainda não há uma previsão para divulgação dos novos uniformes, mas a tendência é de que aconteça em breve. Segundo o site, inicialmente o Cruz-Maltino e a empresa projetavam o lançamento para maio ou junho. No entanto, em virtude da pandemia do novo coronavírus, houve necessidade de postergar a data.

O Vasco anunciou seu vínculo com a Kappa no dia 20 de fevereiro. A fornecedora substitui a Diadora, com a qual o Cruz-Maltino encerrou contrato em 9 de janeiro, mas permaneceu no clube durante a disputa do Carioca e as primeiras fases da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana.