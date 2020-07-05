Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Nova fornecedora volta a preparar o futuro uniforme do Vasco

Prestes a sacramentar seu retorno à Colina, Kappa retoma sua produção de olho a começar sua parceria com o clube no Campeonato Brasileiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jul 2020 às 19:31

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 19:31

Crédito: Reprodução
A contagem regressiva para o Vasco ganhar seu novo uniforme começou. De acordo com informação do jornalista Hector Werlang, do site "Globo Esporte", a Kappa, nova fornecedora de material esportivo do Cruz-Maltino, retomou a produção dos uniformes, de olho no pontapé inicial da equipe no Campeonato Brasileiro (o mandatário da CBF, Rogério Caboclo, disse que a competição começará em 9 de agosto).
Ainda não há uma previsão para divulgação dos novos uniformes, mas a tendência é de que aconteça em breve. Segundo o site, inicialmente o Cruz-Maltino e a empresa projetavam o lançamento para maio ou junho. No entanto, em virtude da pandemia do novo coronavírus, houve necessidade de postergar a data.
O Vasco anunciou seu vínculo com a Kappa no dia 20 de fevereiro. A fornecedora substitui a Diadora, com a qual o Cruz-Maltino encerrou contrato em 9 de janeiro, mas permaneceu no clube durante a disputa do Carioca e as primeiras fases da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana.
A relação entre Kappa e Vasco foi emblemática. A fornecedora ficou no Cruz-Maltino entre 1995 e o início de 2001, abrangendo um ciclo de conquistas: dois Brasileiros, uma Copa Libertadores, um Rio-São Paulo, um Estadual e uma Copa Mercosul.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D
Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados