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Nova fase: com empréstimo pré-SAF, salários do Vasco estão sendo colocados em dia

Funcionários no regime CLT tinham dois meses em atraso enquanto outros, sob contrato de Pessoa Jurídica, tinham até cinco meses por receber. Valores estão sendo quitados...
LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2022 às 14:45

Publicado em 08 de Março de 2022 às 14:45

Os salários do Vasco estão sendo colocados em dia. Conforme esperado e iniciado na última segunda-feira, ao longo desta terça-feira demais pagamentos em atraso estão sendo quitados. Desde a folha de fevereiro - que, pelo acordo interno, não está vencida - para funcionários no regime CLT até valores para colaboradores Pessoa Jurídica (PJ). Estes tinham montantes de até cinco meses pendentes.Tais pagamentos abrangem funcionários e também jogadores, inclusive aqueles que recebem direitos de imagem - montantes mais robustos e que costumeiramente atrasam mais. A regularização dos salários do Cruz-Maltino está se dando após o depósito do empréstimo-ponte de R$ 70 milhões contratado junto à 777 Partners.
A empresa estadunidense acertou a compra da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) vascaína, a ser confirmada no trâmite interno do clube. Caso a política vascaína rejeite a mudança institucional, o investidor precisará ser ressarcido.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Além dos atrasos nos pagamentos de funcionários, também estão sendo quitadas parcelas de acordos. Também estão previstos investimentos no futebol, mas ainda não há confirmação de quanto ou quanto.
Crédito: Comoinvestimentoda777Partners,Vascoviveumnovomomentofinanceiro(DivulgaçãoTwitter

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