Nova fase: com empréstimo pré-SAF, salários do Vasco estão sendo colocados em dia

Os salários do Vasco estão sendo colocados em dia. Conforme esperado e iniciado na última segunda-feira, ao longo desta terça-feira demais pagamentos em atraso estão sendo quitados. Desde a folha de fevereiro - que, pelo acordo interno, não está vencida - para funcionários no regime CLT até valores para colaboradores Pessoa Jurídica (PJ). Estes tinham montantes de até cinco meses pendentes.Tais pagamentos abrangem funcionários e também jogadores, inclusive aqueles que recebem direitos de imagem - montantes mais robustos e que costumeiramente atrasam mais. A regularização dos salários do Cruz-Maltino está se dando após o depósito do empréstimo-ponte de R$ 70 milhões contratado junto à 777 Partners.