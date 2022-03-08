Nova fase: com empréstimo pré-SAF, salários do Vasco estão sendo colocados em dia

Os salários do Vasco estão sendo colocados em dia. Conforme esperado e iniciado na última segunda-feira, ao longo desta terça-feira demais pagamentos em atraso estão sendo quitados. Desde a folha de fevereiro - que, pelo acordo interno, não está vencida - para funcionários no regime CLT até valores para colaboradores Pessoa Jurídica (PJ). Estes tinham montantes de até cinco meses pendentes.Tais pagamentos abrangem funcionários e também jogadores, inclusive aqueles que recebem direitos de imagem - montantes mais robustos e que costumeiramente atrasam mais. A regularização dos salários do Cruz-Maltino está se dando após o depósito do empréstimo-ponte de R$ 70 milhões contratado junto à 777 Partners.
A empresa estadunidense acertou a compra da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) vascaína, a ser confirmada no trâmite interno do clube. Caso a política vascaína rejeite a mudança institucional, o investidor precisará ser ressarcido.
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Além dos atrasos nos pagamentos de funcionários, também estão sendo quitadas parcelas de acordos. Também estão previstos investimentos no futebol, mas ainda não há confirmação de quanto ou quanto.