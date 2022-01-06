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futebol

Nova comissão técnica do Flamengo chegará com Paulo Sousa ao Rio nesta sexta

Seis dos sete profissionais que trabalham com o treinador chegarão à cidade...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2022 às 11:26

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 11:26

Na manhã desta sexta, Paulo Sousa, novo treinador do Flamengo, desembarca no Rio de Janeiro para iniciar os trabalhos no Ninho do Urubu. No mesmo voo, também estarão seis dos sete profissionais contratados para compor a nova comissão técnica do clube. A exceção é o preparador de goleiros Paulo Grilo, que está nos Estados Unidos e virá ao Brasil direto de lá, também nesta sexta.Manuel Cordeiro e Victor Sanchez (auxiliares técnicos), António Gomez (preparador físico), Luis Sala (preparador físico), Cosimo Cappagli (analista) e César Andrade (auxiliar na parte tecnológica) são os demais profissionais. O voo que os trará ao Brasil tem decolagem de Lisboa prevista para às 20h35, de quinta, e chegada ao Rio de Janeiro às 6h30 de sexta-feira (horários de Brasília).
A tendência é que Paulo Sousa e sua comissão técnica sigam para o Ninho do Urubu assim que chegarem ao Rio de Janeiro, para, enfim, conhecer toda a estrutura do CT e parte dos jogadores que já estão treinando para o início do Estadual. O grupo principal tem reapresentação marcada para segunda-feira.
Crédito: PauloSousachegaaoRiodeJaneironestasexta-feira(Foto:Reprodução/Flamengo

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