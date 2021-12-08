Nova casa: lateral Romário é emprestado ao Operário pelo Peixe

O Santos emprestou o lateral-esquerdo Romário, de 29 anos, para o Operário Ferroviário, equipe do Paraná. O contrato do jogador com o novo clube é válido até o final do Campeonato Brasileiro da Série B 2022. Durante a última temporada, o jogador atuou pelo Coritiba, também do Paraná.Romário chegou ao Santos em 2018 após pré-contrato assinado na gestão de Modesto Roma. No Paulistão da época, fez apenas dois jogos e não agradou ao ex-técnico Jair Ventura, sendo liberado para empréstimos.Antes de ser repassado ao Coritiba, o lateral foi cedido pelo Peixe para Ceará (seu antigo clube antes do Santos), Bragantino, Red Bull Brasil, Guarani, Vila Nova e Mirassol.O Santos conta com uma extensa lista de jogadores retornando de empréstimos. Guilherme Nunes e Tailson voltando do Náutico. O atacante Rodrigão, que tem contrato até maio de 2022, voltou da Ponte Preta. Daniel Guedes e Fellipe Cardoso devem ser os próximos a retornarem. Todos estão com o futuro indefinido na Vila Belmiro.