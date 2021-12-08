Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Nova casa: lateral Romário é emprestado ao Operário pelo Peixe

Jogador nunca conseguiu se firmar na Vila Belmiro e é mais uma vez emprestado pelo clube...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 dez 2021 às 20:29

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 20:29

O Santos emprestou o lateral-esquerdo Romário, de 29 anos, para o Operário Ferroviário, equipe do Paraná. O contrato do jogador com o novo clube é válido até o final do Campeonato Brasileiro da Série B 2022. Durante a última temporada, o jogador atuou pelo Coritiba, também do Paraná.Romário chegou ao Santos em 2018 após pré-contrato assinado na gestão de Modesto Roma. No Paulistão da época, fez apenas dois jogos e não agradou ao ex-técnico Jair Ventura, sendo liberado para empréstimos.Antes de ser repassado ao Coritiba, o lateral foi cedido pelo Peixe para Ceará (seu antigo clube antes do Santos), Bragantino, Red Bull Brasil, Guarani, Vila Nova e Mirassol.O Santos conta com uma extensa lista de jogadores retornando de empréstimos. Guilherme Nunes e Tailson voltando do Náutico. O atacante Rodrigão, que tem contrato até maio de 2022, voltou da Ponte Preta. Daniel Guedes e Fellipe Cardoso devem ser os próximos a retornarem. Todos estão com o futuro indefinido na Vila Belmiro.
Crédito: RomáriojogouaSérieBpeloCoritiba(Divulgação/Coritiba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trégua no Oriente Médio: por que mercado ainda não pode celebrar cessar-fogo
Imagem de destaque
Santa Maria de Jetibá celebra tradição pomerana com festival gratuito em abril
Imagem de destaque
Polícia elucida assassinato de comerciante em Vila Velha; autor também foi morto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados