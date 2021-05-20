Nova camisa tricolor do Fluminense para a temporada 2021 já está a venda

Crédito: Divulgação/Fluminense

Nesta quinta-feira, o Fluminense iniciou a venda da nova camisa tricolor para a temporada 2021. A peça foi lançada na última semana e já está disponível tanto no site da Umbro, fornecedora do material esportivo do clube, quanto nas lojas físicas. > Como Fred se tornou o segundo maior artilheiro na história do FluminenseA camisa faz uma homenagem ao título carioca conquistado pelo Flu em 1906, na primeira edição da história do torneio. As peças estarão à venda a partir da próxima quinta-feira: o modelo masculino custará R$ 269,90 e o feminino, R$ 239,90

O uniforme 1 tem aspecto clássico, com listras mais finas (como as do uniforme da equipe que conquistou o Carioca de 1906), que partem do verde no centro. O uniforme ainda apresenta detalhes contrastantes em branco na lateral e na gola. As camisas de goleiro seguem os padrões verde escuro, roxo e lilás/violeta.Fred com a nova camisa do Tricolor (Lucas Merçon/FFC)As novas camisas foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo no último dia 7 de maio. A votação foi mera formalidade, já que quem viu antecipadamente havia gostado. Os conselheiros puderam ver os uniformes pela primeira vez durante a última semana. Por conta da pandemia, os modelos ficaram em exposição no Salão Nobre da Laranjeiras e a visitação foi com horário marcado.