Notificado, Corinthians pede para sua torcida respeitar os protocolos sanitários em jogo contra o Flu

Crédito: Pedro Alvarez

O Corinthians divulgou nota oficial na manhã desta segunda-feira para pedir aos seus torcedores que respeitem protocolos sanitários na partida contra o Fluminense, nesta quarta, às 21h, na Neo Química Arena, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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A solicitação pública à Fiel ocorreu depois de o clube ter sido notificado pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, por meio de seu Centro de Vigilância Sanitária da Coordenadoria de Controle de Doenças, por descumprimento, por parte de seus torcedores, de normas de prevenção contra a Covid-19 estabelecidas pelo Plano São Paulo de Retomada Consciente das Atividades Econômicas.

O Corinthians informou que a advertência aconteceu principalmente porque, no jogo contra o Bahia, na última terça-feira, na Neo Química Arena, a ocupação de alguns setores do estádio contou com torcedores não respeitando a necessidade de distanciamento entre as pessoas, o que levou o órgão fiscalizador a entender que houve aglomeração nestes locais.Em seguida, a nota oficial corintiana ressaltou que o clube foi alertado pelas autoridades de que a repetição deste tipo de comportamento por parte da torcida implica no risco de sofrer punições que "poderão afetar não apenas as previsões financeiras como também a própria campanha no Brasileirão".

- Portanto, pedimos aos nossos torcedores atenção e intensa colaboração na partida contra o Fluminense, na próxima quarta-feira (13/10), às 21h, válida pelo Campeonato Brasileiro - escreveu o Corinthians em sua nota oficial, que em seu fim destaca três pontos fundamentais que precisam ser cumpridos pelos seus torcedores: respeito à necessidade de distanciamento entre as pessoas, uso constante de máscara de proteção facial e higienização das mãos.

Confira a nota oficial completa divulgada pelo Corinthians:

O Sport Club Corinthians Paulista vem a público confirmar que recebeu notificação emitida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, por meio de seu Centro de Vigilância Sanitária da Coordenadoria de Controle de Doenças, em razão do descumprimento, por parte de torcedores, de normas sanitárias contra a Covid-19 estabelecidas pelo Plano São Paulo de Retomada Consciente das Atividades Econômicas.

A advertência se deu motivada pelo fato de a ocupação de alguns setores da torcida não respeitar a necessidade de distanciamento entre pessoas, o que levou ao entendimento de condição de aglomeração pelo órgão.

O clube foi alertado pelas autoridades de que a reincidência poderá acarretar punições que, se ocorrerem, poderão afetar não apenas as previsões financeiras como também a própria campanha no Brasileirão.

Portanto, pedimos aos nossos torcedores atenção e intensa colaboração na partida contra o Fluminense, na próxima quarta-feira (13/10), às 21h, válida pelo Campeonato Brasileiro.

Além da comprovação vacinal, por meio de carteirinha ou aplicativos do PoupaTempo e ConectSUS, e apresentação de teste negativo de PCR (realizado até 48h antes da entrada na Arena) ou de antígeno (realizado até 24h antes da entrada na Arena), as seguintes medidas são FUNDAMENTAIS para ajudar o clube a evitar punições:

– Respeito à necessidade de distanciamento entre as pessoas;

– Uso constante de máscara de proteção facial;

– Higienização das mãos.

Contamos com a colaboração de todos.

Atenciosamente,