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futebol

Nostalgia? Dupla ex-Corinthians se reúne na Rússia e deixa torcedores saudosos

Balbuena e Pablo estão jogando no futebol russo, mais precisamente em Moscou, e registraram o encontro em suas redes sociais. Ambos foram campeões pelo Timão em 2017...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 17:03

LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2021 às 17:03
Crédito: Reprodução/Instagram
A nostalgia falou alto para os torcedores do Corinthians na tarde desta quarta-feira ao se deparar com uma foto "pesada" nas redes sociais. A imagem em questão traz o reencontro de dois grandes zagueiros da história recente do clube, que se reuniram na Rússia, onde estão atuando. Trata-se da dupla Balbuena e Pablo, que conquistou o Paulistão e o Brasileirão de 2017.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década
Bastou a foto circular na internet para a Fiel demonstrar a saudade que sente por essa dupla que durou apenas um ano, mas trouxe enorme sucesso para o Timão. Atualmente, o paraguaio defende o Dínamo de Moscou, enquanto o brasileiro joga pelo Lokomotiv Moscou. Ambos chegaram no país em 2021.
Pelo Corinthians, eles atuaram juntos em 41 jogos, com 22 vitórias, 15 empates e apenas quatro derrotas, todos eles em 2017. Além disso, o time sofreu apenas 22 gols enquanto eles estiveram em campo como dupla de zaga. Não é à toa que conquistaram dois títulos naquela temporada: o do Campeonato Paulista e o do Campeonato Brasileiro, ambos em campanhas surpreendentes.

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