Nostalgia? Dupla ex-Corinthians se reúne na Rússia e deixa torcedores saudosos

Crédito: Reprodução/Instagram

A nostalgia falou alto para os torcedores do Corinthians na tarde desta quarta-feira ao se deparar com uma foto "pesada" nas redes sociais. A imagem em questão traz o reencontro de dois grandes zagueiros da história recente do clube, que se reuniram na Rússia, onde estão atuando. Trata-se da dupla Balbuena e Pablo, que conquistou o Paulistão e o Brasileirão de 2017.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Bastou a foto circular na internet para a Fiel demonstrar a saudade que sente por essa dupla que durou apenas um ano, mas trouxe enorme sucesso para o Timão. Atualmente, o paraguaio defende o Dínamo de Moscou, enquanto o brasileiro joga pelo Lokomotiv Moscou. Ambos chegaram no país em 2021.