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futebol

Nosso Palestra relembra conquista do Paulista de 1996 em documentário

A produção conta com peças fundamentais da conquista alviverde
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LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2021 às 09:30

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 09:30

Crédito: PAULO PINTO/AE/Arquivo Lance!
Em comemoração aos 25 anos do título do Campeonato Paulista, o Nosso Palestra lançou um minidocumentário especial no YouTube. Intitulado de “25 anos do Paulistão de 1996: um Palmeiras que jogou muito e durou pouco”, a produção conta um pouco sobre a trajetória alviverde até o título, o 21º da história palmeirense.Com relatos de Vanderlei Luxemburgo, que comandou o time histórico, e personagens importantes daquela conquista, como Luizão, artilheiro do time com 22 gols, Galeano e Marcos Osio, relembraram o que foi estar naquela equipe que entrou para a história e, infelizmente, não chegou a durar uma temporada inteira.Em 1996, o Palmeiras realizou 30 jogos no estadual, em dois turnos. Foram 27 vitórias, dois empates e apenas uma derrota, com 102 gols marcados e apenas 19 sofridos – com 92,2% de aproveitamento, essa é a melhor campanha de uma equipe na história do torneio.
O elenco comandando por Luxemburgo venceu os dois turnos, o que fez com que não precisasse ter uma disputa final entre vencedores de cada etapa. A confirmação da taça veio no dia 2 de junho, em jogo contra o Santos, no Palestra Itália. Com gol de Luizão e Cléber, a equipe venceu por 2 a 0, confirmando a taça.
Confira o vídeo completo:

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