Nossas Palestrinas: Seleção se apresenta com atletas do Palmeiras

A Seleção Brasileira se apresentou para período de treinos na Granja Comary com a presença de atletas do Palmeiras. Fique ligado com o boletim das Nossas Palestrinas:
Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 19:36
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