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Nossas Palestrinas: Seleção se apresenta com atletas do Palmeiras

Seleção Brasileira feminina está na Granja Comary para período de treinamentos e grupo conta com palmeirenses. Confira as novidades no boletim das Nossas Palestrinas...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 19:36

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2020 às 19:36
Crédito: Palmeirenses estão no grupo da Seleção Brasileira em Teresópolis para período de treinos (Divulgação
A Seleção Brasileira se apresentou para período de treinos na Granja Comary com a presença de atletas do Palmeiras. Fique ligado com o boletim das Nossas Palestrinas:

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