Nos pênaltis, Santos bate a Ferroviária e garante classificação na Copinha

Foi teste para cardíaco. Mesmo jogando quase todo o segundo tempo com um jogador a mais, o Santos empatou em 0 a 0 com a Ferroviária na noite desta sexta-feira, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copinha na disputa por pênaltis por 5 a 4. O goleiro Diógenes defendeu uma cobrança e todos os batedores do Peixe marcaram (Lucas Pires, Pedrinho, Fernandinho, Rwan e Weslley Patati).
Nas oitavas de final, o Peixe vai enfrentar o Fluminense, que eliminou a Ponte Preta com uma vitória por 3 a 0. O jogo deve acontecer no próximo domingo, em local e horário que ainda será divulgado pela Federação Paulista.
O jogo
Os Meninos da Vila finalizaram pela primeira vez na partida aos sete minutos. Após boa roubada de bola de João Victor no campo de ataque Lucas Barbosa recebeu na intermediária e arriscou para o gol. A bola, no entanto, saiu com pouca força e acabou passando à direita da meta.
Com doze minutos, Ed Carlos recebeu lançamento pela direita do ataque e brigou com o adversário para ficar com a bola. O camisa 16 se desvencilhou do marcador e conseguiu cruzar para a grande área. A bola cruzada acertou com precisão a cabeça de Rwan Seco, que desviou na direção do gol, mas parou em defesa segura de Benassi.
Passada a primeira metade da etapa inicial, Lucas Barbosa enfiou belo passe para Weslley Patati pela direita da grande área. Na tentativa da finalização com força, o camisa 7 parou em defesa de Benassi em dois tempos.
Já aos 41 minutos, Weslley Patati recebeu passe aberto pela direita da grande área, cortou para o meio e teve espaço para finalizar. A bola batida colocada acabou saindo à esquerda do gol, passando perto da trave.
Já no primeiro minuto da segunda etapa, o árbitro Flávio Roberto Mineiro Ribeiro expulsou o lateral-esquerdo da Ferroviária, Victor Hugo, após agressão com o cotovelo no camisa 7 santista, Weslley Patati.
Aos 15 minutos, Weslley Patati recebeu em velocidade pela esquerda e tentou cruzamento para a área. A bola rasteira passou pelos marcadores e chegou a Rwan Seco, que se livrou do zagueiro para arriscar finalização colocada. O chute, no entanto, saiu sem direção e passou à direita do gol.
Com 31 minutos jogados na etapa final, Sandro Perpétuo alçou bola à área e foi bloqueado pelo defensor. A bola sobrou para Rwan Seco que ajeitou o corpo e tentou finalização rasteira, sem sucesso, que saiu pela linha de fundo.
Nos acréscimos Lucas Pires acertou bom lançamento para Victor Michell no contra ataque. O camisa 9 superou os zagueiros e tentou finalizar com a bola no ar. Com muita força, o chute saiu à esquerda do gol.
FICHA TÉCNICA
FERROVIÁRIA 0 (4) X (5) 0 SANTOS FCLocal: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)Data: sexta-feira, 14 de janeiro de 2022Horário: 19h30Árbitro: Flávio Roberto Mineiro RibeiroAssistentes: Orlando Massola Júnior e Gabriel Rodrigues SantosCartões Amarelos: (SFC) Jhonnathan e Fernandinho; (AFE) DreifkeCartão Vermelho: (AFE) Victor Hugo
Santos FC: Diógenes; Sandro Perpétuo, Derick, Jair e Lucas Pires; Jhonnathan (Matheus Nunes), João Victor (Pedrinho) e Ed Carlos (Fernandinho); Weslley Patati, Lucas Barbosa (Victor Michell) e Rwan Seco. Técnico: Elder CamposFerroviária: Benassi; Vinicius Oliveira, Welton (Patrick), Dreifke e Victor Hugo; Malheiro, Ian Luccas (Caio) e Pedro Acácio (Xavier); Jhoninha, Luan (Diogo) e Pedro Paulo (Modesto). Técnico: Leonardo Mendes