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Nos pênaltis, Corinthians conquista o Brasileirão Feminino sub-16

No mesmo dia em que comemora nove anos do título da Libertadores, o Timão levanta um troféu inédito para a sua coleção ao bater o Internacional, na manhã deste domingo...

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 16:43

LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2021 às 16:43
Crédito: Adriano Fontes/CBF
Na manhã deste domingo, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba-SP, o Corinthians conquistou o inédito título do Brasileirão Feminino sub-16. As corintianas empataram com o Internacional em 1 a 1 no tempo normal, mas nos pênaltis bateram as gaúchas por 4 a 2 para garantirem a taça.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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A partida começou bem equilibrada com as duas equipes se estudando. Aos 17 minutos, Laysla chutou cruzado pelo lado direito e a goleira do Inter defendeu. Mas foram as coloradas que abriram o placar. Aos 20 minutos, Maranhão avançou em velocidade pela direita e cruzou na medida para Bruna Wink. A camisa 10, no meio da área, não desperdiçou e finalizou com categoria.
No segundo tempo, o Inter começou no ataque. Aos três minutos, Locatelli arriscou de fora da área e a bola foi pela linha de fundo. Dois minutos depois, Maranhão invadiu a área e chutou cruzado. Nanda fez excelente defesa. O Timão respondeu aos seis minutos. Duda Mineira aproveitou cobrança de falta na área e cabeceou no canto direito do gol do Inter para empatar o jogo.Após o empate, as duas equipes apostaram em jogadas de velocidade, além das tentativas na bola aérea. Mas a igualdade prevaleceu e a decisão do título do Brasileirão Feminino sub-16 foi para os pênaltis, nos quais o Corinthians se deu melhor e venceu por 4 a 2. Duda Mineira, Stefanie, Gabi Silva e Isa Morais converteram as cobranças e as alvinegras conquistaram o título inédito.
O feito rendeu elogios do presidente Duilio Monteiro Alves, que usou seu perfil no Twitter para mandar uma mensagem para as meninas que fizeram história pelo Timão na manhã deste domingo, O mandatário lembrou que a conquista se deu no mesmo dia em que o clube levou a tão sonhada Libertadores-2012.
- Muito simbólico poder celebrar os 9 anos da nossa Libertadores com outro título inédito e invicto. As meninas do @sccpfutfem conquistaram nosso 1º Brasileirão sub-16 hoje, numa partida sensacional, que aponta um futuro com a raça e a cara do Corinthians! Parabéns às campeãs!! - disse o dirigente.

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