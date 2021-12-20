Nos pênaltis, Corinthians bate o Palmeiras e conquista o Paulistão sub-17 dentro do Allianz Parque

Em uma grande virada de resultado, o Corinthians bateu o Palmeiras nos pênaltis e conquistou o Paulistão sub-17 na manhã desta segunda-feira, no Allianz Parque. Após vencer por 2 a 0 no tempo normal, com gols de Kayke Ferrari e Wesley, o Alvinegro levou a decisão para as penalidades e venceu por 4 a 3, levantando a taça do campeonato dentro da casa de seu maior rival.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Veja até quando vai o contrato de cada jogador do Corinthians

O Timão entrou em campo com uma desvantagem de dois gols no placar agregado, já que havia perdido o primeiro jogo, em casa, por 3 a 1 e precisava reverter a situação para continuar vivo na disputa pelo título estadual.

Diante disso, a equipe corintiana entrou em campo com uma postura aguerrida e um estilo de jogo agressivo, buscando o ataque em todos os momentos. Enquanto isso, o Verdão adotava um perfil mais recuado e tentando agir nos contra-ataques, mas a intensidade da equipe era muito aquém de uma final.Aos 25 minutos, o que já estava sendo desenhado, aconteceu. Breno Bidon achou belo passe para Pedrinho que cruzou para área, Kayke Ferrari dominou e tentou duas vezes até marcar o primeiro gol da partida abrindo o placar.

Dessa forma, a partida foi para o intervalo com o Corinthians precisando de apenas um gol para levar a decisão para os pênaltis. No segundo tempo, as posturas se repetiram, sendo que o Palmeiras recuou ainda mais e passou a tomar um sufoco maior do que na primeira etapa, se livrando de ser vazado.

Em determinado momento, o Alviverde conseguiu neutralizar as ações corintianas e levava perigo em contra-ataques. Parecia uma situação confortável, até que em uma saída de bola errada, Wesley apareceu sozinho para tocar na saída do goleiro palmeirense e marcar o segundo do Timão. Aos 38 minutos, os visitantes conseguiram empatar o placar agregado.

Com isso, a partida foi para os pênaltis no Allianz Parque e logo na primeira cobrança Talles, do Palmeiras, desperdiçou a batida e Kauê defendeu. Enquanto o Corinthians acertou todas as quatro cobranças, colocando pressão na última do Verdão. Kauan cobrou e Kauê novamente defendeu, garantindo o título do Paulistão sub-17 para o Timão, em uma grande virada na casa do rival.