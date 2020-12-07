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'Nos custou uma vitória', reclama Sampaoli dos vacilos do Galo no empate diante do Internacional

O treinador do Atlético-MG saiu muito insatisfeito com o resultado em campo, que deixou o alvinegro mais longe da liderança do Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2020 às 21:59

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 21:59

Crédito: Jorge Sampaoli voltou ao banco do Galo depois de ser contaminado pelo novo coronavírus e não gostou do que viu em campo-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O empate por 2 a 2 com o Internacional no Mineirão, neste domingo, 6 de dezembro, deixou Jorge Sampaoli muito insatisfeito, pois na sua visão, os vacilos defensivos do time custaram uma vitória ao Galo, merecida pela equipe. A igualdade manteve o Atlético na vice-liderança do campeonato, mas viu o São Paulo ficar a quatro pontos de vantagem na classificação. Sampaoli lamentou os dois gols tomados pelo Galo, ambos em falhas defensivas tolas, diante de um Colorado concentrado, apesar de estar com uma equipe alternativa, pois poupou seus principais atletas para o duelo de volta pela Libertadores, contra o Boca Juniors, quarta-feira, 11, na Argentina. Nos custou uma vitória que merecíamos. Sim (tivemos deslizes), porque fomos buscar três pontos e lamentavelmente, no final, os perdemos-disse. O treinador, que voltou ao comando da equipe no confronto diante do Inter, depois de se recuperar da Covid-19, seguiu com seu lamento: - Uma partida que a gente tinha praticamente fechada. Lamentavelmente, um equívoco gerou o empate para o Inter, que considero que não merecia. A gente vinha de uma complicação com a pandemia, estamos colocando em forma alguns jogadores que ficaram um tempo parado. Lamentavelmente, deveríamos saber ganhar a partida, se não fosse o final-completou o técnico que também teceu elogios à estratégia do Internacional para segurar o Galo. - O Inter marcou muito bem, foi uma equipe que tentou nos neutralizar com uma marcação muito próxima e forte. Não conseguimos atacar tanto como em outros jogos-comentou o argentino, que espera corrigir as falhas para encarar o Athlético-PR, sábado, 12, no Paraná. - Trabalhar e saber que hoje perdemos pontos que teremos de recuperar semana que vem em Curitiba. Não há outra forma. Conflitos internos e externos são vencidos com a personalidade do grupo e sabendo que temos capacidade para recuperar os pontos perdidos aqui-concluiu.

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