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Nos braços do povo! John Textor vai a campo e agradece torcedores no Nilton Santos

Dono do clube, empresário marcou presença na vitória sobre o Fortaleza por 3 a 1...

Publicado em 15 de Maio de 2022 às 20:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2022 às 20:54
Dono do Botafogo, Jonh Textor vive estado de graça com a torcida. Após vitória neste domingo contra o Fortaleza por 3 a 1, o empresário foi ao gramado para agradecer aos torcedores presentes no Nilton Santos. A vitória fez a equipe chegar aos 11 pontos e se aproximar dos líderes do Brasileirão.
- Dizem que a Premier League é a maior liga do mundo, mas na Premier não amam clube como amam aqui. Tenho de mostrar esse amor para o mundo - disse Textor ao Premiere.John Textor tem chamado atenção pelo carisma desde que desembarcou no Rio de Janeiro. No último sábado, o empresário inglês esteve em uma boate na cidade e, reconhecido por uma torcedora, tirou fotos em uma despedida de solteira, com um adereço na cabeça em formato de pênis.
+ John Textor marca presença em boate do Rio de Janeiro e é 'tietado' por fãs
Recém-promovido à Série A após ser campeão da segunda divisão, o Botafogo passa por reconstrução e tem feito investimentos no elenco, além da contratação do técnico português Luis Castro. As contratações tem surtido efeito e o clube vive boa fase na temporada.
+ 'Você quer se sentar na mesa em que há poder e influência', diz Textor sobre entrada de Botafogo na Libra
O Botafogo já não sabe o que é perder em 2022 há sete partidas. A última derrota do Alvinegro foi para o Corinthians, na primeira rodada do Brasileirão, no início de abril. Sob gestão de John Textor, o Glorioso já trouxe nomes como: Victor Cuesta, Patrick de Paula, Tchê Tchê e Lucas Piazon.
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Crédito: JohnTextorfezafestacomatorcidaapósavitóriasobreoFortaleza(Foto:VítorSilva/Botafogo

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