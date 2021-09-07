  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Nos bastidores, Pedro Castro exalta vitória do Botafogo, fora de casa, e analisa jogada do gol de Warley
Em vídeo divulgado na BotafogoTV, meio-campista afirmou que as jogadas de infiltração sempre são pedidas por Enderson Moreira e que o companheiro foi feliz na finalização...

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 19:15

Crédito: Pedro Castro voltou a se destacar com a camisa do Botafogo na vitória sobre o Remo na Série B (Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo segue embalado na Série B e cada vez mais forte entre os quatro primeiros. No vídeo que mostra os bastidores da vitória sobre o Remo por 1 a 0, no último sábado, no Estádio Baenão, o meio-campista Pedro Castro exaltou a importância do triunfo Alvinegro, fora de casa, e analisou o lance de infiltração, que gerou o gol de Warley.- Vitória importantíssima, fora de casa, para dar mais força na sequência da competição. Falar sobre o gol, é uma coisa que o Enderson sempre pede, para fazer infiltração. Conseguimos fazer ali e achar o Warley dentro da área, e ele foi feliz - explicou o meio-campista.
Com a vitória, o Alvinegro se firmou no G4 da competição com 38 pontos e terá tempo para dois duelos importantes sob seus domínios na sequência: Londrina e Náutico. No intuito de reforçar a equipe, a direção do clube segue negociando a contratação do lateral-direito Rafael. Mais cedo, o jogador publicou um vídeo em que afirma estar se associando ao programa "Camisa 7".
O próximo compromisso do Botafogo acontece no sábado, no Nilton Santos, contra o Londrina, às 16h30, no Nilton Santos. A partida é válida pela 23ª rodada da Série B. A equipe paranaense ocupa a 18º colocação, na zona de rebaixamento do campeonato, com 21 pontos.

