Nos Bastidores, Gilvan celebra reestreia de Carli e afirma: 'Tem uma p... de uma história aqui no Botafogo'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

A vitória por 2 a 0 sobre a Ponte Preta, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 16ª rodada da Série B marcou a reestreia de Joel Carli pelo Botafogo. O argentino retornou ao time de General Severiano em março, mas, desde então, não havia atuado. No vídeo de Bastidores, divulgado pela Botafogo TV, o zagueiro Gilvan exaltou a história do argentino no Alvinegro, destacou que ele "ajuda bastante" o grupo e afirmou que ele merecia voltar a jogar.

> ATUAÇÕES: He-Man e Diego Gonçalves se destacam na vitória do Botafogo - Boa, Carli. Você estava precisando, não estava jogando. Parabéns, você merece - disse Gilvan para Carli, que, mais tarde, completou já no vestiário para todo o elenco.

- Parabenizar o Carli, um cara do bem, que nos ajuda bastante, que nunca vi o cara reclamando. Tem uma puta de uma história aqui no Botafogo. Então, Carli, parabéns mesmo. Estava precisando. Vamos à luta. Vamos continuar na batida aí para a gente conseguir nossos objetivos.

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Já antes do confronto, na preleção, o meia Ricardinho foi um dos jogadores que tomou a palavra e incentivou o grupo. O camisa 8 ressaltou a importância de "entregar tudo" dentro de campo e de se cobrar. Ricardinho ainda lembrou que o Botafogo passou por um momento difícil e que era importante "não retroceder".

- Sem sangue doce. Passamos por um momento difícil e não vamos voltar atrás, não, não vamos retroceder, não. Passa à frente, com vitória, buscando sempre evoluir, vamos lá.

- Se cobra lá dentro, entrega tudo lá dentro para gente sorrir ainda no vestiário. Ter alegria, esse prazer de estar correndo, de todo mundo estar se entregando ali dentro. É a vitória de todos aqui. Vamos em busca dessa caminhada, mais um passo hoje.

Quem também inflamou o ânimo dos jogadores foi o preparador físico Edy Carlos Soares. Na roda com os atletas durante o aquecimento no gramado, Edy Carlos reafirmou que a união do grupo é importante, porque assim, de acordo com ele, ninguém conseguirá "derrubar" o Botafogo.