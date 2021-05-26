AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Nos bastidores da vitória contra o River, Fred brinca sobre as assistências: 'Sou camisa 10'
futebol

Nos bastidores da vitória contra o River, Fred brinca sobre as assistências: 'Sou camisa 10'

Junto ao preparador físico Marcos Seixas, Fred foi quem mais incentivou a equipe antes da histórica vitória por 3 a 1, na Argentina...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 20:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mai 2021 às 20:25
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
Após a histórica vitória por 3 a 1, contra o River Plate, no Estádio Monumental de Nuñez, o Fluminense divulgou nesta quarta-feira os bastidores do confronto que garantiu a equipe em primeiro lugar do Grupo e, consequentemente, nas oitavas da Libertadores. No vídeo, Nenê fala sobre a sensação de avançar de fase, Roger Machado elogia o grupo e Fred, junto ao preparador físico Marcos Seixas, incentiva a equipe antes da partida. Confira os principais trechos abaixo.
> Veja como terminou o Grupo D da Libertadores- Ano passado falaram que nós seriamos rebaixados, e a gente não foi. Falaram que seria impossível a gente chegar na Libertadores, e a gente chegou na fase de grupos. Depois quando saiu o sorteio na Libertadores, falaram que era impossível o Fluminense disputar o grupo, a gente chegou na última rodada do grupo, dependendo só da gente. Aliás, de um grupo que a gente foi líder o tempo inteiro. Vocês se especializaram em contrariar as previsões, ir contra o que os outros falam, porque trabalharam e fizeram por onde. Hoje, a gente tem a possibilidade de quebrar mais uma previsão, porque estão todos achando que nós estamos fora - disse Marcos Seixas, preparador físico do Fluminense, na entrada em campo para os trabalhos de aquecimento.
Instantes antes do jogo começar, foi a vez do capitão e ídolo Fred fazer seu habitual discurso. Para incentivar seus companheiros, o atacante disse para todos os jogadores terem 'postura' e lembrarem dos conselhos de suas famílias quando a bola rolasse.
- Essa vitória vai ser para as nossas esposas, pais, filhos, que confiam na gente e acreditam que vamos fazer gols aqui hoje. Eu estava lendo uma passagem bíblica, que o rei Davi estava no fim da vida dele, estava quase morrendo, e ele falou para o filho dele, o Salomão, esforça-te e seja homem. Então, vamos brigar para marcar, roubar a bola dos caras, não dar espaço, e quando a gente tiver a bola, vamos ser homens, vamos ter postura, vamos ter alegria, seguir os conselhos da nossa família, vamos voltar a jogar bola, ir para dentro desses caras e ganhar o jogo - completou.
Após a vitória em pleno Monumental de Nuñez, os atletas comemoraram muito no vestiário, cantando músicas como 'Time de Guerreiros' e 'Sou Fluminense Até Morrer'.
Além disso, Caio Paulista e Nenê, autores dos gols que garantiram a vantagem de 2 a 0 no primeiro tempo, falaram à FluTV. Para o atacante, o tamanho do Fluminense fez a diferença, enquanto Nenê reforçou o difícil caminho que a equipe chegou até avançar às oitavas.
- Essa vitória foi dedicada para nossa equipe, que merece muito. Só a gente sabe o que a gente passou, Fluminense é muito grande e isso daqui pra gente é tudo normal - disse Caio Paulista.
- Sensação indescritível. Muita gente fala muita coisa, muita gente que está de fora, e tenta desestabilizar a gente, por conta de algumas coisas, mas é impressionante a união deste grupo. Nós temos capacidade de resistência, de acreditar a todo momento, de levantar quando acontece uma derrota, então realmente isso significa muito para a gente (a classificação). Nós fomos muito guerreiros e merecíamos esta classificação, então está aí para nossos torcedores, e para quem não acreditou em nós (risos), é isso aí, estamos juntos - afirmou o experiente meio campista, que se tornou o atleta mais velho a marcar pelo Tricolor na Libertadores.
Nenê e Fred ainda brincaram sobre as assistências do atacante. Em clima de descontração, o camisa 9 explicou as 'dicas' que deu ao meia para que pudesse o servir com maestria.
- Primeira vez (assistência do Fred). Finalmente ele fez uma graça, deu dois passes e realmente não é a função dele, mas foi fundamental. - brincou Nenê.
- Falei pra ele, "Nenê garoto, vai pro ataque que eu vou te rifar uma bolinha, já que sou camisa 10 - respondeu Fred, entrando na pilha de seu companheiro.
Finalizando os discursos depois do triunfo histórico, foi a vez de Roger Machado. Mas discreto do que em outras ocasiões, o treinador disse que precisa se aprender a comemorar momentos como estes, porque uma vitória na casa do River Plate não é para qualquer um.
- Eu vou aprender a comemorar mais estes momentos porque eles são marcantes. Vencer aqui não é fácil, rapaziada. Nada como um dia depois do outro, quando escurece, no outro dia o sol nasce de novo. E o futebol é o melhor esporte para gente conseguir refazer a história. Parabéns a todos. É dinheiro para o caixa, é planejar tudo com calma de agora para frente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Totens de segurança pública chegam ao interior do Espírito Santo
Totens de segurança pública chegam ao interior do Espírito Santo
Imagem de destaque
Jovem acaba preso após agredir policial durante abordagem em Linhares
Venda Nova do Imigrante recebe festival de balonismo com entrada gratuita.
Venda Nova do Imigrante recebe festival de balonismo com entrada gratuita

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados