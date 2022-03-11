Norberto e Jean Victor acionam o Cruzeiro na Justiça do Trabalho

O Cruzeiro terá mais dois problemas a resolver com ex-jogadores do seu elenco na Justiça do Trabalho. Os laterais Norberto e Jean Victor, que atuaram pelo clube azul em 2021, acionaram a Raposa. As ações, juntas, chegam perto de R$ 400 mil em cobranças. Norberto cobra R$ 239.280 por verbas rescisórias não pagas. Já Jean Victor quer receber valores referentes ao seu contrato, que chegam a R$ 159.743,79. Os dois casos já têm audiência de conciliação marcada. A de Norberto está marcada para 24 de março. A de Jean Victor será no dia 7 de abril. Norberto, que veio do CSA a pedido do ex-técnico Mozart Santos, fez apenas 16 jogos e passou boa parte da temporada lesionado. Já Jean Victor, veio para a Raposa em junho do ano passado e também teve poucas partidas com a camisa celeste, entrando em campo apenas 13 vezes. No fim do ano passado, teve uma lesão na córnea, o que o deixou longe dos gramados.