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Norberto e Jean Victor acionam o Cruzeiro na Justiça do Trabalho

A dupla de laterais, que pouco jogou pela Raposa, querem receber valores de verbas rescisórias e resídudos do contrato...
LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2022 às 19:24

Publicado em 11 de Março de 2022 às 19:24

O Cruzeiro terá mais dois problemas a resolver com ex-jogadores do seu elenco na Justiça do Trabalho. Os laterais Norberto e Jean Victor, que atuaram pelo clube azul em 2021, acionaram a Raposa. As ações, juntas, chegam perto de R$ 400 mil em cobranças. Norberto cobra R$ 239.280 por verbas rescisórias não pagas. Já Jean Victor quer receber valores referentes ao seu contrato, que chegam a R$ 159.743,79. Os dois casos já têm audiência de conciliação marcada. A de Norberto está marcada para 24 de março. A de Jean Victor será no dia 7 de abril. Norberto, que veio do CSA a pedido do ex-técnico Mozart Santos, fez apenas 16 jogos e passou boa parte da temporada lesionado. Já Jean Victor, veio para a Raposa em junho do ano passado e também teve poucas partidas com a camisa celeste, entrando em campo apenas 13 vezes. No fim do ano passado, teve uma lesão na córnea, o que o deixou longe dos gramados.
Crédito: JeanestevenaRaposaem2021enãopermaneceuparaestatemporadaeagorabuscaseusdireitosnaJustiça-(GustavoAleixo/Cruzeiro

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