Nonato reconhece erro do Fluminense no primeiro tempo e exalta time em virada: 'Tivemos que nos provar'

O Fluminense sofreu, mas venceu o Vila Nova de virada por 3 a 2, nesta terça-feira, no Maracanã. Um dos jogadores importantes para o resultado foi o volante Nonato, autor da assistência para o gol de Fred que decretou a vitória na primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil. Após a partida, o jogador falou sobre a mudança de postura do Tricolor, que fez um péssimo primeiro tempo e chegou a estar perdendo por 2 a 0.+ ATUAÇÕES: Ganso, Cano e Fred são destaques em vitória do Fluminense; veja as notas!

- Nos unimos, fechamos e acreditamos até o final. Não tinha bola perdida, pressionamos o segundo tempo inteiro. Isso fortalece a equipe como um todo. Essas provas, dificuldades e pedras no caminho fazem parte de qualquer equipe. Tivemos que nos provar hoje, fomos colocados à prova em uma partida complicada. O Vila Nova é uma equipe que tinha suas qualidades, como demonstraram, mas mesmo fazendo um jogo abaixo em certo momento, conseguimos superar e sair com a vantagem - avaliou na zona mista.

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Mesmo com o título do Carioca, o Fluminense tem sido marcado pela irregularidade ao longo dos quatro primeiros meses do ano. Desde que bateu o Flamengo, ainda não fez uma partida convincente, inclusive sendo vaiado por alguns torcedores até mesmo depois da virada no Maracanã.

- Nenhum time do Brasil consegue manter uma regularidade, ainda mais com essa maratona de jogos. Vai ter uma hora que vai acabar oscilando, como foi no primeiro tempo. Reconhecemos esse nosso erro, mas a Copa do Brasil é tiro curto, não dá tempo. Conseguimos dar a volta por cima, virar a chave rápido e isso foi importante - disse o jogador.O confronto de volta entre as duas equipes acontece apenas no próximo dia 11, às 21h30, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. No próximo sábado, o Flu faz nova partida no Rio de Janeiro, recebendo o Internacional às 19h pela terceira rodada do Brasileirão.

- Reconhecemos que nossa atuação no primeiro tempo foi abaixo do esperado, não era como a gente imaginava essa partida. Mas no segundo tempo demonstramos força, união, superação. Toda equipe precisa ter isso. São situações do jogo. Eles esperaram a gente, estávamos propondo o jogo, saíram no contra-ataque com muita qualidade. Acabaram conseguindo o gol em uma bola parada, que sabemos ser o forte deles. Têm jogadores muito altos. A partir do momento que começamos a jogar eles conseguiram outro gol. Mas temos que exaltar esse espírito de superação que demonstramos. Ficou claro que nossa equipe quando se une e tem uma proposta consegue fazer grandes coisas - completou Nonato.