Nonato é novidade no Fluminense para jogo com o Criciúma pela Copa do Brasil; veja os relacionados

Um dia depois de ser anunciado como reforço, o volante Nonato está relacionado para a partida decisiva do Fluminense contra o Criciúma, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, às 16h30, no Maracanã. O duelo é válido pela volta. A ida foi 2 a 1 para o Tigre.Como explicado pelo LANCE!, Nonato ficou no banco em jogo da competição pelo Internacional, mas pode jogar pelo Fluminense por não ter entrado em campo ou recebido cartão. A situação é diferente na Libertadores.