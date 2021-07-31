Nonato é novidade no Fluminense para jogo com o Criciúma pela Copa do Brasil; veja os relacionados

Um dia depois de ser anunciado como reforço, o volante Nonato está relacionado para a partida decisiva do Fluminense contra o Criciúma, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, às 16h30, no Maracanã. O duelo é válido pela volta. A ida foi 2 a 1 para o Tigre.Como explicado pelo LANCE!, Nonato ficou no banco em jogo da competição pelo Internacional, mas pode jogar pelo Fluminense por não ter entrado em campo ou recebido cartão. A situação é diferente na Libertadores.
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Dos demais relacionados, nenhuma surpresa. Caio Paulista segue fora com uma lesão na coxa direita, Raul Bobadilla já treina com o grupo, mas ainda não está na lista, Nino segue com a Seleção Brasileira na Olimpíada e Cazares já jogou pelo Corinthians.
Veja a lista de relacionados:
GOLEIROS: Marcos Felipe e MurielZAGUEIROS: David Braz, Luccas Claro e ManoelLATERAIS: Calegari, Danilo Barcelos, Egídio e Samuel XavierMEIAS: André, Martinelli, Nenê, Nonato, PH Ganso e YagoATACANTES: Abel Hernández, Fred, Gabriel Teixeira, John Kennedy, Kayky, Lucca, Luiz Henrique e Matheus Martins