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Nome de Pottker aparece no BID e está livre para estrear pelo Cruzeiro

O contrato do jogador, de 26 anos, foi tegistrado na CBF e pode entrar em campo já na sexta-feira, 6 de novembro, contra o Botafogo-SP, pela Série B...
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Publicado em 

04 nov 2020 às 20:22

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 20:22

Crédito: Willian Pottker, reforço pedido por Felipão, já está à disposição do treinador cruzeirense-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O atacante Willian Pottker teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário(BID), da CBF, e já está liberado para jogar pelo Cruzeiro. O registro do contrato do jogador, que foi contratado no último domingo, permite que ele possa estar em campo na sexta-feira, 6 de novembro, no duelo contra o Botafogo-SP, pela 20ª rodada da Série B, em Ribeirão Preto. Pottker foi um reforço pedido por Luiz Felipe Scolari e pode o jogar tanto como homem de frente, quanto fechando o meio de campo, de forma mais avançada. O atleta já está treinando na Toca da Raposa II desde a terça-feira, 3, e deve seguir com a delegação para a cidade do interior paulista. Outro nome que deverá constar na relação de Felipão é do meia Giovanni Piccolomo, que foi registrado no elenco após o fim da punição imposta pela FIFA, que proibia o time azul de ter novos nomes na equope. equipe. O atacante chegou à Raposa vindo do Internacional, que recebeu em troca o meia Maurício, de 19 anos, revelado pelo Cruzeiro. Pottker assinou contrato com o Cruzeiro por quatro temporadas.

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