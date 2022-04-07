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Nome de Lucas Oliveira aparece no BID e ponta pode estrear pelo Vasco

Com a regularização, atleta pode entrar em campo nesta sexta-feira (08) contra o Vila Nova. Partida válida pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 15:09

LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2022 às 15:09
Agora, o Gigante da Colina corre para registrar o pacotão de reforços que foram anunciados nesta quarta-feira: Carlos Palacios, Erick, Zé Vitor e Gabriel Dias.
Crédito: LucasOliveiraestáregularizadoejápodeestrearpeloVasco(Divulgação/SiteOficialBangu

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