Nome de Lucas Oliveira aparece no BID e ponta pode estrear pelo Vasco

Agora, o Gigante da Colina corre para registrar o pacotão de reforços que foram anunciados nesta quarta-feira: Carlos Palacios, Erick, Zé Vitor e Gabriel Dias.
Publicado em 07 de Abril de 2022 às 15:09
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