Nome de Guilherme Liberato aparece no BID e jogador pode estrear pelo Botafogo

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O último reforço do Botafogo já pode entrar em campo pelo clube. O nome de Guilherme Liberato apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na tarde desta quarta-feira e o meio-campista está apto para defender o Alvinegro de forma oficial.

Guilherme Liberato estava no Cruzeiro, mas foi dispensado por um episódio de indisciplina. O atleta assinou com o Botafogo no começo desta semana. Inicialmente, o jogador de 19 anos fará parte da equipe sub-20 do Glorioso, mas será observado para possíveis treinamentos com a equipe profissional.

Liberato chegou a ser integrado pelos profissionais do Cruzeiro para a disputa da última Série B, mas não entrou em campo. Ele foi dispensado da Raposa no ano passado após um ato de indisciplina depois de uma derrota por 2 a 1 para a Chapecoense, pelo Brasileirão sub-20.