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futebol

Nome de Guilherme Liberato aparece no BID e jogador pode estrear pelo Botafogo

Volante assinou com o Alvinegro junto ao Cruzeiro e, inicialmente, vai reforçar o sub-20...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 19:20

LanceNet

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Publicado em 

29 abr 2021 às 19:20
Crédito: Reprodução
O último reforço do Botafogo já pode entrar em campo pelo clube. O nome de Guilherme Liberato apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na tarde desta quarta-feira e o meio-campista está apto para defender o Alvinegro de forma oficial.
Guilherme Liberato estava no Cruzeiro, mas foi dispensado por um episódio de indisciplina. O atleta assinou com o Botafogo no começo desta semana. Inicialmente, o jogador de 19 anos fará parte da equipe sub-20 do Glorioso, mas será observado para possíveis treinamentos com a equipe profissional.
Liberato chegou a ser integrado pelos profissionais do Cruzeiro para a disputa da última Série B, mas não entrou em campo. Ele foi dispensado da Raposa no ano passado após um ato de indisciplina depois de uma derrota por 2 a 1 para a Chapecoense, pelo Brasileirão sub-20.
O meio-campista já está disponível ao treinador Ricardo Resende para a próxima partida do Botafogo sub-20, que será na próxima quarta-feira diante do São José-RS, pela Copa do Brasil da categoria.

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