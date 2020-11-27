Nome de Eduardo Barroca foi aprovado por unanimidade entre dirigentes do Botafogo

Crédito: Rafael Costa/AM Press/Lancepress!

O Botafogo não demorou para buscar um novo treinador. O clube de General Severiano avisou a Ramón Díaz na tarde da última quinta-feira que não continuaria com o argentino porque "não podia esperar" pelo comandante, que ainda se recupera de uma cirurgia. O substituto foi encontrado rápido: Eduardo Barroca, com uma alta aprovação interna.

O nome foi indicado por Túlio Lustosa, gerente de futebol do Alvinegro, e aprovado praticamente por unanimidade entre os dirigentes do Botafogo - a grande maioria deles, vale ressaltar, conhece Eduardo Barroca, com passagem pelo Glorioso em 2019 e nas categorias de base em 2016 e 2017.

A diretoria do Botafogo começou a buscar um novo treinador desde a tarde da última quinta-feira, após avisar a Ramón Díaz que ele não continuaria no cargo. Eduardo Barroca aceitou o desafio de tentar tirar o Alvinegro da 19ª colocação do Campeonato Brasileiro. A negociação com o Vitória, antigo clube de Barroca, não foi complicada. O Botafogo não teve que pagar nenhum tipo de multa rescisória ao clube baiano, que liberou o profissional e os membros da comissão técnica sem custos. Eles chegam ao Rio de Janeiro neste sábado.