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futebol

Nome de Eduardo Barroca foi aprovado por unanimidade entre dirigentes do Botafogo

Diante do desligamento de Ramón Díaz, Alvinegro não demorou para buscar substituto porque novo nome teve alta aprovação interna...

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 14:57

LanceNet

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Publicado em 

27 nov 2020 às 14:57
Crédito: Rafael Costa/AM Press/Lancepress!
O Botafogo não demorou para buscar um novo treinador. O clube de General Severiano avisou a Ramón Díaz na tarde da última quinta-feira que não continuaria com o argentino porque "não podia esperar" pelo comandante, que ainda se recupera de uma cirurgia. O substituto foi encontrado rápido: Eduardo Barroca, com uma alta aprovação interna.
O nome foi indicado por Túlio Lustosa, gerente de futebol do Alvinegro, e aprovado praticamente por unanimidade entre os dirigentes do Botafogo - a grande maioria deles, vale ressaltar, conhece Eduardo Barroca, com passagem pelo Glorioso em 2019 e nas categorias de base em 2016 e 2017.
A diretoria do Botafogo começou a buscar um novo treinador desde a tarde da última quinta-feira, após avisar a Ramón Díaz que ele não continuaria no cargo. Eduardo Barroca aceitou o desafio de tentar tirar o Alvinegro da 19ª colocação do Campeonato Brasileiro. A negociação com o Vitória, antigo clube de Barroca, não foi complicada. O Botafogo não teve que pagar nenhum tipo de multa rescisória ao clube baiano, que liberou o profissional e os membros da comissão técnica sem custos. Eles chegam ao Rio de Janeiro neste sábado.
Este será o quinto treinador do Botafogo na atual temporada. Antes, Alberto Valentim, Paulo Autuori, Bruno Lazaroni e Emiliano Díaz - sem contar Ramón Díaz e os interinos - comandaram a equipe.

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