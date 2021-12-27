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Nome com base no River Plate fica perto de ser anunciado pelo Coritiba

Meio-campista de 22 anos de idade, Pablo García fez suas últimas apresentações no futebol uruguaio...
LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2021 às 15:52

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 15:52

Um reforço vindo do futebol sul-americano está perto de ser anunciado pela equipe do Coritiba, segundo informação do portal 'ge'. Trata-se do meio-campista uruguaio Pablo García, nome que passou pelas categorias de base do River Plate.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCom 22 anos de idade, Pablo deu seus primeiros passos no Liverpool Montevidéu antes de rumar para o futebol argentino onde defendeu o River Plate na categoria Sub-19 por dois anos.
Depois disso, Pablo García retornou a sua terra natal para jogar em duas equipes diferentes do futebol uruguaio: o Nacional e outro River Plate, esse da cidade de Montevidéu, emprestado pelo Bolso.
A movimentação para a chegada sem custos do atleta que está em reta final de contrato com o Nacional seria uma das primeiras com o novo comandante do futebol na diretoria, caso de Renê Simões, confirmado oficialmente no cargo desde o último dia 24 de dezembro.
Crédito: AtletadefendeuoclubeargentinonoSub-19(Divulgação

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