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Noite desastrosa! Nene perde mais um pênalti em momento decisivo desde que voltou ao Vasco

Camisa 10 foi o primeiro a cobrar diante da Juazeirense, mas parou na noite inspirada do goleiro Rodrigo Calaça. Ele já havia desperdiçado uma cobrança contra o Sampaio Corrêa...
LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2022 às 01:07

Publicado em 10 de Março de 2022 às 01:07

Desde que retornou ao Vasco, Nene assumiu o protagonismo dentro e fora de campo. Mesmo em boa fase, o camisa 10 volta perder um pênalti decisivo, desta vez na eliminação da equipe da Copa do Brasil para a Juazeirense, no Adauto Moraes. Depois do empate por 1 a 1 no tempo normal, ele foi o primeiro jogador cruz-maltino a bater, mas parou na defesa do inspirado Rodrigo Calaça. Na última edição da Série B, o meia também teve a oportunidade de empatar o jogo diante do Sampaio Corrêa, no Castelão. O jogo na reta final da competição era importante na luta do Cruz-Maltino ao acesso. O time, na época comandado por Fernando Diniz, não fazia uma boa apresentação, mas Riquelme foi derrubado na área no fim. Nene correu para a bola, mas parou no goleiro Luiz Daniel.
Na época, o Cruz-Maltino tinha a oportunidade de colar no G4 da Série B, mas acabou permanecendo na oitava colocação. A reta final daquela competição todo torcedor conhece e quer esquecer, mas o que se torna evidente é que o meia voltou a falhar em um momento decisivo.
Esse aspecto tem dado dor de cabeça à torcida vascaína desde antes do retorno de seu camisa 10. Com Germán Cano, hoje no Fluminense, os pênaltis decisivos também não surtiram efeito. O argentino perdeu no jogo contra o Internacional, em São Januário, que encaminhou o rebaixamento, no Brasileirão 2020, e diante do Guarani, no Brinco de Ouro, pela Série B.
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A derrota desta noite pode ser resumida como um verdadeiro vexame. Não só pela diferença entre os clubes, como pela Juazeirense brigar atualmente contra o rebaixamento no Campeonato Baiano. Um revés que reflete não só na sequência do time na temporada, como no lado financeiro.
Crédito: NenetemfalhadoemmomentosdecisivosdesdequevoltouaoVasconatemporadapassada(RafaelRibeiro/Vasco

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