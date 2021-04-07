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futebol

No vermelho! Inter fecha 2020 com déficit de R$ 90 milhões

Além da pandemia, o Colorado sofre com os desmandos das gestões passadas...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 18:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2021 às 18:47
Crédito: (Reprodução / Twitter - Internacional
Assim como diversos clubes do país, a saúde financeira do Internacional não está nada boa. De acordo com a Zero Hora, o Colorado vai divulgar o seu balanço financeiro de 2020 nos próximos dias e o déficit é de R$ 90 milhões, o maior da sua história.
Além da pandemia, que atrapalhou o fluxo de caixa do Colorado, as dívidas de gestões passadas contribuíram para o saldo negativo.
Recuperação
Compromissada em reestruturar as contas e recolocar o Inter (apenas nas contas) no azul, a atual diretoria de Alexandre Medeiros promete não gastar mais do que pode e quer usar o mercado de transferências para fazer dinheiro.
De acordo com o balanço de 2021 que será divulgado na semana que vem, a expectativa do Internacional é arrecadar R$ 90 milhões com vendas.
Calendário
Outro fator que pode ajudar o Inter a melhorar suas finanças são os torneios. Além do estadual, a diretoria aposta em boas campanhas na Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro.

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