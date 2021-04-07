No vermelho! Inter fecha 2020 com déficit de R$ 90 milhões

Crédito: (Reprodução / Twitter - Internacional

Assim como diversos clubes do país, a saúde financeira do Internacional não está nada boa. De acordo com a Zero Hora, o Colorado vai divulgar o seu balanço financeiro de 2020 nos próximos dias e o déficit é de R$ 90 milhões, o maior da sua história.

Além da pandemia, que atrapalhou o fluxo de caixa do Colorado, as dívidas de gestões passadas contribuíram para o saldo negativo.

Recuperação

Compromissada em reestruturar as contas e recolocar o Inter (apenas nas contas) no azul, a atual diretoria de Alexandre Medeiros promete não gastar mais do que pode e quer usar o mercado de transferências para fazer dinheiro.

De acordo com o balanço de 2021 que será divulgado na semana que vem, a expectativa do Internacional é arrecadar R$ 90 milhões com vendas.

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