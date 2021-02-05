futebol

No último jogo antes do Mundial, Bayern bate Hertha debaixo de neve

Bávaros fazem partida abaixo do esperado, vencem pelo placar mínimo, abrem dez pontos de frente no topo da tabela, e viajam para o Qatar para a disputa do Mundial de Clubes...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2021 às 18:04

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 18:04

Crédito: JOHN MACDOUGALL / POOL / AFP
Partiu Mundial. No último jogo antes da Copa do Mundo de Clubes, o Bayern de Munique foi até Berlim, capital da Alemanha, para enfrentar o Hertha, e o time da Baviera venceu por 1 a 0. Com gol de Coman em jogo que teve pênalti perdido por Lewandowski, a equipe de Hansi Flick chegou aos 48 pontos.
+ Veja a tabela da BundesligaCENA RARAMesmo jogando fora de casa, o Bayern foi para cima do Hertha Berlin. Aos dez minutos, Sané foi derrubado pelo goleiro Jarstein dentro da área, e o juiz marcou o pênalti. Na cobrança, o artilheiro Lewandowski bateu mal e o arqueiro do time da capital germânica pegou.
CONTOU COM A SORTEDepois de perder a chance de abrir o placar, o Bayern seguiu pressionando e o gol saiu aos 20 minutos. Coman fez jogada pela esquerda, arriscou da entrada da área, contou com desvio em Stark, e viu a bola encobriu o goleiro Jarstein para fazer 1 a 0.
QUE VENHA O MUNDIAL​O Bayern agora viaja ao Qatar para a disputa do Mundial de Clubes. Na próxima segunda-feira, o time alemão enfrenta o Al Ahly (EGI), às 15h (de Brasília), pela semifinal da competição da Fifa. Caso avance, a equipe bávara pega Palmeiras ou Tigres (MEX) na final, que será na quinta-feira.

