No último jogo antes do Mundial, Bayern bate Hertha debaixo de neve

Partiu Mundial. No último jogo antes da Copa do Mundo de Clubes, o Bayern de Munique foi até Berlim, capital da Alemanha, para enfrentar o Hertha, e o time da Baviera venceu por 1 a 0. Com gol de Coman em jogo que teve pênalti perdido por Lewandowski, a equipe de Hansi Flick chegou aos 48 pontos.
Mesmo jogando fora de casa, o Bayern foi para cima do Hertha Berlin. Aos dez minutos, Sané foi derrubado pelo goleiro Jarstein dentro da área, e o juiz marcou o pênalti. Na cobrança, o artilheiro Lewandowski bateu mal e o arqueiro do time da capital germânica pegou.
CONTOU COM A SORTEDepois de perder a chance de abrir o placar, o Bayern seguiu pressionando e o gol saiu aos 20 minutos. Coman fez jogada pela esquerda, arriscou da entrada da área, contou com desvio em Stark, e viu a bola encobriu o goleiro Jarstein para fazer 1 a 0.
QUE VENHA O MUNDIALO Bayern agora viaja ao Qatar para a disputa do Mundial de Clubes. Na próxima segunda-feira, o time alemão enfrenta o Al Ahly (EGI), às 15h (de Brasília), pela semifinal da competição da Fifa. Caso avance, a equipe bávara pega Palmeiras ou Tigres (MEX) na final, que será na quinta-feira.