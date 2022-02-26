No último dia de inscrições, Palmeiras inclui 13 jogadores da base na lista do Paulistão

O prazo de inscrições para a fase de grupos do Paulistão se encerrou na última sexta-feira e o Palmeiras não incluiu o tão sonhado centroavante. No entanto, a comissão técnica completou a lista com 13 jogadores provenientes da base do clube, que devem ser utilizados nas próximas partidas do estadual. 12 deles foram campeões da Copinha. Endrick ainda não pode ser inscrito no torneio.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Esses novos inscritos pelo Verdão são: Lucas Freitas (zagueiro), Yago Santos (atacante), Fabinho (volante), Gabriel Silva (atacante), Gustavo Garcia (lateral-direito), Naves (zagueiro), Kaique (goleiro), Kevin (atacante), Mateus (goleiro), Michel (zagueiro), Natan (goleiro), Pedro Bicalho (volante) e Vitinho (atacante).

Dos jogadores acima, apenas Yago Santos não estava entre os inscritos na Copinha, todos os outros conquistaram a competição de forma inédita para o clube. Uma ausência sentida foi a do meia Jhonatan, um dos destaques no título. Endrick, por sua vez, não pode ser inscrito, pois não completou 16 anos.Apenas dois jovens foram colocados na Lista A: Lucas Freitas (que chegou ao clube há menos de um ano) e Yago Santos. Duas vagas ainda estavam abertas, no aguardo por reforços, que não vieram. Nessa lista o clube pode colocar até 26 jogadores, sendo que três deles obrigatoriamente precisam ser goleiros.

Os outros 11 atletas foram inscritos na lista B do estadual, que permite a presença de jogadores que tenham nascido até o ano de 2001 e sejam maiores de 16 anos, além disso, precisam ter mais de um ano de clube. Apenas sete jogadores desta lista podem estar em campo juntos. Não há número limite de inscritos. Anteriormente, apenas Renan, Danilo, Gabriel Veron, Giovani e Vanderlan (os dois últimos a serem inscritos) estavam inclusos nessa listagem.

Caso o Alviverde confirme sua passagem para as quartas de final da competição, será permitido que o clube faça quatro trocas na lista original. Isso pode acontecer após o término da fase de grupos até o dia 22 de março.

Confira as listas do Palmeiras para o Paulistão-2022

LISTA A

Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba e ViniciusLaterais: Mayke, Marcos Rocha, Piquerez e JorgeZagueiros: Luan, Gustavo Gómez, Murilo, Kuscevic e Lucas FreitasMeio-campistas: Patrick de Paula, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Atuesta, Raphael Veiga, Gabriel Menino e JailsonAtacantes: Dudu, Rony, Wesley, Deyverson, Breno Lopes, Rafael Navarro e Yago Santos

LISTA B

Goleiros: Mateus, Kaique e NatanLaterais: Gustavo Garcia e VanderlanZagueiros: Naves, Michel e RenanMeio-campistas: Danilo, Pedro Bicalho e FabinhoAtacantes: Gabriel Veron, Giovani, Vitinho, Kevin e Gabriel Silva