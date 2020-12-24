No top-5 dos mandantes, Fluminense pode ter a melhor campanha da década no Brasileirão

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Quinto melhor mandante do Campeonato Brasileiro, o Fluminense tentará fechar o ano em sua casa de maneira positiva. Entretanto, terá pela frente não só o líder da competição, mas também o segundo visitante mais eficiente, o São Paulo. Caso permaneça com o rendimento bom, o Tricolor poderá ter a melhor campanha da década em seus domínios, superando 2011 e 2012. Para isto, porém, o time comandado por Marcão precisa vencer cinco das seis partidas que faltam no Rio de Janeiro.

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Apenas pelo Brasileirão, o Flu tem 25 pontos conquistados em casa, sendo sete vitórias, quatro empates e duas derrotas. Em 2020 como um todo, são 15 vitórias, cinco empates e quatro derrotas no Maracanã. Ainda como mandante, mas atuando no Nilton Santos, foram duas vitórias, um empate e uma derrota. Falando na casa do Tricolor, a equipe conquistou duas vitórias e uma derrota como visitante no estádio mais importante do Rio.

A campanha que o Flu se espelha é a de 2011, a maior da década, com 12 vitórias e sete derrotas. Naquela temporada a equipe foi a terceira colocada. Logo em seguida vem o ano do título, 2012, quando o Tricolor teve 11 vitórias, cinco empates e três derrotas. Nas duas situações, o Fluminense foi o quinto melhor mandante do Brasileiro. O terceiro ano mais eficiente foi 2014, com a sexta melhor campanha, seguido por 2015 (9ª), 2013 (12ª) e 2017 (13ª). Os anos de 2018 (14ª), 2016 (14ª) e 2019 (16ª) foram os piores. Veja o ranking completo abaixo.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

O confronto contra o São Paulo, no próximo sábado, às 21h, marcará a despedida do Fluminense do Maracanã e dos gramados em 2020. Depois disso, o time de Marcão terá o clássico com o Flamengo apenas no dia 6 de janeiro. O Flu é o sétimo na tabela de classificação, com 40 pontos, e tenta retornar ao grupo que disputará a Libertadores na próxima temporada. Para isso, tem que se recuperar dos dois jogos sem vencer.FLUMINENSE COMO MANDANTE NA DÉCADA: