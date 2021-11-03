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futebol

No sufoco! Botafogo vence o Confiança em jogo truncado e se aproxima do acesso

Alvinegro não faz jogo bom no Estádio Nilton Santos, mas gol de Diego Gonçalves no segundo tempo é suficiente para dar o resultado positivo pela Série B do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2021 às 20:56

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 20:56

Foi no sufoco, dedicação e com pitadas extras de drama, mas o Botafogo superou o Confiança por 1 a 0 na noite desta quarta-feira no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela 33ª rodada da Série B do Brasileirão. Diego Gonçalves marcou o gol do duelo.Com o resultado, o Botafogo chega a 59 pontos, se mantém na 2ª colocação e abre oito pontos de vantagem para o CRB, primeiro time fora do G4 - vale lembrar que faltam cinco jogos para o fim da Série B. O Confiança, com 31, segue na penúltima posição.
Confira a classificação da Série B
O Botafogo volta aos gramados no próximo domingo. A equipe enfrenta o Vasco em São Januário às 16h, no clássico pela 34ª rodada. O Confiança entra em campo um dia antes para medir forças com o Brusque, às 19h, na Arena Batistão.
COM ÍMPETOEmpurrado pela torcida em um Nilton Santos com mais lugares do que nas últimas partidas desde o retorno do público, o Botafogo começou a partida em cima. O Confiança adotou uma postura de esperar e marcar em bloco baixo desde o primeiro minuto. O Alvinegro, com a posse, tentava quebrar isto.
ZzzZz...O problema é que o jogo do Botafogo no primeiro tempo ficou por aí. O time apresentou dificuldades para criar jogadas e sair da marcação adversária em boa parte da partida, que era picotada e parava muito. O intervalo foi sem gols.
TENTATIVAO Botafogo voltou para o segundo tempo com a mesma escalação, mas Enderson Moreira logo viu que a coisa não estava andando: fez três alterações com 10 minutos e o time assustou logo na primeira jogada após isto: em jogada de Oyama, um chute de Navarro foi bloqueado dentro da área.
O ALÍVIO!De tanto martelar, uma hora o prego encaixou. Em lançamento do Oyama do meio, Warley cruzou de primeira e Diego Gonçalves apareceu dentro da área para completar e sair para o abraço, tirando o peso das costas do Alvinegro.
COM PITADAS DE DRAMAA única forma que o Confiança chegou com perigo ao gol de Diego Loureiro foram nas bolas paradas. E foi justamente assim que João Paulo arrancou um suspiro de qualquer torcedor do Botafogo. O lateral-esquerdo cobrou uma falta que explodiu no travessão.
Com exceção deste lance, o Alvinegro se manteve intacto e não teve a defesa ameaçada pelo Confiança. No fim, a torcida pôde comemorar uma importante vitória que aproxima o Botafogo da Série A do Campeonato Brasileiro.​FICHA TÉCNICABOTAFOGO 1 X 0 CONFIANÇA
Data e horário: 03/11/2021, ás 19hLocal: Estádio Nilton Santos, em Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF)VAR: Daniel Nobre Bins (RS)​Público: 4.129Renda: R$ 136.505,00Gramado: BomCartões amarelos: Rafael Navarro e Barreto (BOT); Rafael Santos, Neto Berola e Jonathan Bocão (CON)Cartões vermelhos:​​Gols: Diego Gonçalves (1-0, 30'/2°T)
BOTAFOGO: Diego Loureiro; Daniel Borges, Carli, Kanu, Hugo; Barreto (Luís Oyama 11'/2ºT), Pedro Castro; Ronald (Warley 11'/2ºT), Luiz Henrique (Diego Gonçalves 11'/2ºT), Marco Antônio (Matheus Frizzo 27'/2ºT); Rafael Navarro. Técnico: Enderson Moreira.

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