Botafogo vence Confiança em jogo truncado e se aproxima do acesso à Série A

Diego Gonçalves marcou o gol que deu a vitóriaao Botafogo no Nilton Santos Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Foi no sufoco, dedicação e com pitadas extras de drama, mas o Botafogo superou o Confiança por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (03) no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela 33ª rodada da Série B do Brasileirão. Diego Gonçalves marcou o gol do duelo.

Com o resultado, o Botafogo chega a 59 pontos, se mantém na 2ª colocação e abre oito pontos de vantagem para o CRB, primeiro clube fora do G4 - vale lembrar que faltam cinco jogos para o fim da Série B. O Confiança, com 31, segue na penúltima posição.

O Botafogo volta aos gramados no próximo domingo (07). A equipe enfrenta o Vasco, em São Januári,o às 16h, no clássico pela 34ª rodada. O Confiança entra em campo um dia antes para medir forças com o Brusque, às 19h, na Arena Batistão.

O JOGO

Empurrado pela torcida em um Nilton Santos com mais lugares do que nas últimas partidas desde o retorno do público, o Botafogo começou a partida em cima. O Confiança adotou uma postura de esperar e marcar em bloco baixo desde o primeiro minuto. O Alvinegro, com a posse, tentava quebrar isto. O problema é que o jogo do Botafogo no primeiro tempo ficou por aí. O time apresentou dificuldades para criar jogadas e sair da marcação adversária em boa parte da partida, que era picotada e parava muito.

O Botafogo voltou para o segundo tempo com a mesma escalação, mas Enderson Moreira logo viu que a coisa não estava andando: fez três alterações com dez minutos e o time assustou logo na primeira jogada após isto: em jogada de Oyama, um chute de Navarro foi bloqueado na área.

De tanto martelar, uma hora o prego encaixou. Em lançamento do Oyama do meio, Warley cruzou de primeira e Diego Gonçalves apareceu para completar e sair para o abraço, tirando o peso das costas do Alvinegro.

A única forma que o Confiança chegou com perigo ao gol de Diego Loureiro foram nas bolas paradas. E foi justamente assim que João Paulo arrancou um suspiro de qualquer torcedor do Botafogo. O lateral-esquerdo cobrou uma falta que explodiu no travessão.