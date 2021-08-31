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futebol

No sub-16, Mateus Pipino revela desejo de fazer história pelo Flamengo e inspiração em Diego

Atleta chegou ao Rubro-Negro em abril deste ano e vem treinando e jogando nas categorias de base da equipe...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 17:15

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 17:15
Crédito: Divulgação/Flamengo
Um dos reforços do time sub-16 do Flamengo é o meio-campista Mateus Pipino. Contratado em abril deste ano, o volante contou que foi bem recebido por todos no Rubro-Negro e revelou que deseja escrever seu nome na história do clube carioca.
> ATUAÇÕES: Gabi comanda vitória do Fla sobre o Santos e recebe a maior nota- Assim que cheguei fui muito bem recebido. A cada dia venho ganhando mais experiência e aprimorando meu futebol. Busco ganhar meu espaço como um bom profissional para conseguir fazer parte da história desse clube. Seria uma honra poder escrever meu nome entre os grandes.
> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro
Pipino também revelou ter inspiração em Diego Ribas, atual capitão do time profissional. O jogador destacou que se impressiona pela qualidade técnica e pela vontade do camisa 10 dentro de campo. Além disso, o volante mostrou que ver Diego sem parar de correr "nem um minuto" lhe deixa motivado.
- Na equipe principal, o nome que me inspiro é o Diego Ribas. Me impressiona a qualidade técnica e a vontade que ele tem. Sempre joga com muita raça, não desperdiça uma bola. Ele não para de correr nem um minuto e isso me deixa motivado. Ele é um grande jogador.

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