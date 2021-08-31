No sub-16, Mateus Pipino revela desejo de fazer história pelo Flamengo e inspiração em Diego

Crédito: Divulgação/Flamengo

Um dos reforços do time sub-16 do Flamengo é o meio-campista Mateus Pipino. Contratado em abril deste ano, o volante contou que foi bem recebido por todos no Rubro-Negro e revelou que deseja escrever seu nome na história do clube carioca.

> ATUAÇÕES: Gabi comanda vitória do Fla sobre o Santos e recebe a maior nota- Assim que cheguei fui muito bem recebido. A cada dia venho ganhando mais experiência e aprimorando meu futebol. Busco ganhar meu espaço como um bom profissional para conseguir fazer parte da história desse clube. Seria uma honra poder escrever meu nome entre os grandes.

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Pipino também revelou ter inspiração em Diego Ribas, atual capitão do time profissional. O jogador destacou que se impressiona pela qualidade técnica e pela vontade do camisa 10 dentro de campo. Além disso, o volante mostrou que ver Diego sem parar de correr "nem um minuto" lhe deixa motivado.