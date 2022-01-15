No segundo jogo-treino do dia, Palmeiras vence o Primavera de virada; Rony e Jorge voltam a jogar

O segundo jogo-treino disputado pelo Palmeiras neste sábado terminou em mais uma vitória do time de Abel Ferreira. A equipe alviverde enfrentou o Primavera, na Academia de Futebol, e venceu por 2 a 1, de virada, com gols marcados por Piquerez e Gustavo Scarpa. Nesta manhã, o Verdão já havia enfrentado o Juventus-SP e vencido pelo mesmo placar.
As novidades do primeiro tempo foram as presenças de Rony e Jorge, que estão recuperados da Covid-19 e participaram da partida após treinarem à parte pela manhã. O técnico Abel Ferreira escalou de início uma equipe formada por Weverton; Kuscevic, Murilo e Jorge; Gabriel Menino, Patrick de Paula, Atuesta e Piquerez; Raphael Veiga, Rony e Dudu.
No segundo tempo, a novidade em relação ao treino da manhã foi Zé Rafael, que seguia um cronograma individual de trabalho. A equipe jogou nos 45 minutos finais com Vinicius Silvestre; Luan (Gustavo Gómez), Kuscevic e Jorge (Mayke); Breno Lopes (Kauan), Jailson (Zé Rafael), Atuesta (Danilo) e Piquerez (Wesley); Dudu (Gabriel Veron), Deyverson e Gustavo Scarpa.O Primavera saiu na frente no começo da partida, em gol de cabeça após cobrança de escanteio, aos 13 minutos. A resposta do Palmeiras veio de forma rápida e, aos 25, Piquerez recebeu com espaço na entrada da área e bateu forte, cruzado, para empatar. O gol da vitória saiu aos 45 minutos da segunda etapa, já no fim do jogo-treino, em pênalti sofrido e cobrado por Scarpa.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.