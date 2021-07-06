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futebol

No Santos, Madson torce por lei do ex na partida contra o Athletico-PR

Lateral defendeu o clube paranaense em 2019 e agora espera marcar pelo Santos no confronto da noite desta terça-feira, na Vila Belmiro, pela décima rodada do Brasileirão...

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 09:38

LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2021 às 09:38
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
A ‘Lei do Ex’ já virou uma das mais famosas ‘crenças’ do futebol mundial. Madson, porém, quer elevar a brincadeira a outro nível. Atuando no Peixe desde 2020, o jogador já passou por Bahia, Vasco, Grêmio e Athletico-PR na série A do Brasileirão, e só não balançou as redes justamente contra o rival desta terça (6).Na última temporada, jogando pelo Santos, o lateral-direito marcou no empate em 3 a 3 com o Grêmio, em Porto Alegre, e também na vitória por 3 a 1 sobre o Bahia, na Vila. Já em 2019, quando atuava pelo Athletico-PR, Madson deixou sua marca em igualdade por 1 a 1 contra o Vasco, em São Januário.
“Espero que consiga repetir essa lei do ex, né? Já consegui marcar contra quase todos os times da série A por onde atuei, mas ainda não fiz contra o Athletico. Quem sabe não acontece amanhã, né!? Mas independentemente de quem faça o gol, o importante é que a gente consiga essa vitória. Eu estou sempre à disposição Santos. Procuro sempre ajudar quando sou solicitado. O professor Diniz vem confiando no meu trabalho e sempre venho entrando durante as partidas. Ainda não sei o que o professor vai definir, mas se ele precisar eu espero entrar amanhã e fazer um jogo”, afirmou o camisa 13.Atualmente na 11ª colocação no Campeonato Brasileiro, com três vitórias alcançadas e 12 pontos, o Alvinegro Praiano terá pela frente o vice-líder Athletico. Porém, dos três triunfos do Santos FC na competição, dois foram em confrontos ‘grandes’ contra São Paulo e Atlético-MG, respectivamente. Por conta disso, Madson acredita em uma boa atuação diante da equipe paranaense.
“Todos nós sabemos da força que o Santos tem na Vila Belmiro. E desde a chegada do Diniz a gente vem com um aproveitamento muito bom em casa. Estamos numa evolução. Nos jogos contra os outros times considerados ‘grandes’ (São Paulo e Atlético-MG) nós tivemos boas vitórias. Apesar do resultado negativo no sábado, a nossa equipe vem jogando bem. Eles (Athletico-PR) estão na vice-liderança, mas temos totais condições de ganhar amanhã (hoje) e conseguir essa recuperação”, concluiu Madson.

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