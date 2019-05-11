Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Igualdade

No Rio, Vitória empata com a Portuguesa e segue sem perder na Série D

No estádio Luso-Brasileiro, o Alvianil ficou no 1 a 1. Os gols foram marcados por Anderson Cavalo e Thiago
Marcella Scaramella

11 mai 2019 às 19:36

Publicado em 11 de Maio de 2019 às 19:36

Um ponto importante fora de casa. Na tarde deste sábado (11), no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, o Vitória empatou em 1 a 1 com a Portuguesa-RJ, pela segunda rodada do Grupo A12 da Série D. Os gols foram marcados por Anderson Cavalo e Thiago, um em cada tempo.
Com esse resultado, o Vitória segue sem perder na Série D. Isso porque na estreia, o time de Valdir Bigode venceu o Sobradinho por 2 a 0, no Kleber Andrade. O próximo jogo do Alvianil na competição acontece no próximo sábado (18), quando recebe a Caldense no estádio Salvador Costa. 
O jogo
O Vitória sofreu um balde de água fria logo no início da partida. Aos 2 minutos, o zagueiro Ferrugem vacilou e Alex finalizou para o gol. No rebote de Harisson, Anderson Cavalo abriu o placar para os donos de casa. A partir daí o Alvianil correu atrás do empate e conseguiu na segunda etapa.
Aos 17 minutos, após escanteio, a bola sobra para Watson, que levantou na esquerda para Pernão. O atacante tocou para o volante Thiago chutar no canto direito do goleiro Jefferson. A Portuguesa criou chances no restante da partida, mas não conseguiu balançar mais as redes de Harrison.
 

Tópicos Relacionados

Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados