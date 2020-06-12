No retorno do futebol espanhol, Barcelona visita o Mallorca

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O futebol espanhol está de volta! Após 92 dias de paralisação em virtude da pandemia global do novo coronavírus que virou o mundo do avesso, neste sábado, o líder Barcelona visita o Mallorca, às 17h (horário de Brasília), no Iberostar Estádio, em partida válida pela 28ª rodada da LaLiga.

O clube catalão é líder da competição com 58 pontos em 27 jogos, apenas dois à frente do maior rival, o Real Madrid. No primeiro turno, o Barcelona goleou o Mallorca por 5 a 2 com três de Messi e uma pintura de calcanhar de Suárez. Já os donos da casa, estão na zona de rebaixamento com 25 pontos em 27 jogos.

O confronto marcará o retorno do atacante uruguaio Luís Suárez, que se recuperou de uma cirurgia no joelho. Em entrevista coletiva, o técnico Quique Setien enviou mensagem de apoio às famílias que perderam seus entes queridos na pandemia e comentou sobre o retorno do uruguaio depois de cinco meses.

- Estamos aqui há um tempo. Quero enviar uma mensagem de solidariedade às famílias de todas as vítimas e queremos que aqueles que sofrem se recuperem o mais rápido possível. Todos os treinadores têm esse ponto de incerteza neste jogo. Não sabemos realmente como vamos reagir a esta situação.Não sei se vamos ser Barcelona antes que isso aconteça, se vamos ser diferentes ... e não sabemos se vamos encontrar Mallorca antes ou um novo Mallorca. a realidade é que estamos muito bem, com muita motivação. Isso é sentido nos treinamentos. Espero que essa pausa e inteligência o manifestem para que o jogo avance e derrote Mallorca - disse, e em seguida acrescentou.

- Certamente Suárez deve começar, mas não os anos 90. Não correremos riscos depois de cinco meses. Será bom para ele jogar e ele precisará de jogos para ser o primeiro - salientou.

O comandante do Mallorca, Vicente Moreno, por sua vez, admitiu na coletiva de imprensa que os jogadores estão ansiosos com o confronto após um hiato de três meses sem futebol, mas que o Barcelona é o favorito e destacou Lionel Messi.

- Barcelona nunca é um bom momento para pegá-lo. Eles sempre serão os favoritos. Estamos empolgados em colocar as mãos nisso e vamos tentar, mas teremos o melhor jogador do mundo, Leo Messi. Nós vamos aproveitar e sofrer. Espero que possamos jogar muito mais vezes contra jogadores como ele, será sinônimo de estarmos na elite - ressaltou.

Confira as prováveis escalações​Mallorca: M. Reina, A. Pozo, F. Gamez, A. Raillo, M. Valjent; S. Sevilla, I. Baba, D. Rodriguez, T. Kubo; A. Budimir, J. Hernandez. Técnico: Vicente Moreno

Barcelona: M. ter Stegen, G. Pique, J. Alba, S. Roberto, S. Umtiti; I. Rakitic, S. Busquets, F. de Jong; L. Suarez, L. Messi, A. Griezmann. Técnico: Quique Setien

Veja os jogos da 28ª rodada pelo Campeonato Espanhol

Sevilla 2 x 0 Betis (Quinta, no Ramón Sánchez Pizjuán, às 17h);

Granada x Getafe (Sexta, no Nuevo Los Cármenes, às 14h30);

Valencia x Levante (Sexta, no Mestalla, às 17h);

Espanyol x Alavés (Sábado, no Cornellá-el-prat, às 8h);

Celta x Villarreal (Sábado, no Balaídos, às 12h);

Leganés x Valladolid (Sábado, no Municipal de Butarque, às 14h30);

Mallorca x Barcelona (Sábado, no Iberostar Estádio, às 17h);

Athletic Bilbao x Atlético de Madrid (Domingo, no San Mamés, às 9h);

Real Madrid x Eibar (Domingo, no Alfredo Di Stéfano, às 14h30);