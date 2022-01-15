No retorno de Endrick, Palmeiras bate o Atlético-GO e avança para as oitavas de final da Copinha

O Palmeiras segue em busca do tão sonha título da Copinha ao bater o Atlético-GO, por 3 a 0, neste sábado, em Diadema, pela terceira fase da competição. Recuperados da Covid-19, Endrick e Jhonatan retornaram e tiveram papel fundamental na vitória. Fabinho, Gabriel Silva e Vitinho fizeram os gols da classificação para as oitavas de final do torneio de base. O Alviverde agora aguarda o vencedor de Internacional e Portuguesa para conhecer o adversário.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Verdão abre 2 a 0 cedo e quase goleia no primeiro tempo

Com muitos palmeirenses no estádio, o jogo começou com o Alviverde pressionando o Dragão. Com cinco minutos, já era um "ataque contra defesa" e não demorou muito para abertura do placar. Jhonatan cobrou escanteio curto para Giovani, que cruzou na cabeça de Fabinho, que desviou para marcar o gol em um lance idêntico ao tento que anotou diante do Mauá, na fase anterior.

A pressão seguia pelo lado do Palmeiras, mas o segundo gol saiu em um contra-ataque. Aos 13 minutos, Vanderlan lançou Jhonatan, que dividiu com a zaga, levou vantagem, fez jogada individual para dentro da área e rolou para Gabriel Silva, sem goleiro, balançar a rede e ampliar o placar para 2 a 0.

Aos 26 minutos, Vitinho quase marcou o terceiro em um belo cabeceio, mas quem chegou perto de anotar também foi o Atlético-GO, aos 31 minutos, quando Daniel, aproveitando cobrança de escanteio, de cabeça, levou perigo ao goleiro Mateus, que fez uma grande defesa. O arqueiro palmeirense ainda fez outra aos 36. Antes do final do primeiro tempo, Vitinho e Giovani tiveram a chance de fazer o terceiro do Verdão, mas esbarraram no goleiro Léo.Verdão amplia vantagem, com participação de Endrick, recuperado da Covid-19

A segunda etapa começou muito parecida com a primeira, ou seja, com o Palmeiras pressionando o Atlético-GO. Antes mesmo de o relógio marcar o primeiro minuto, Gabriel Silva recebeu cara a cara com Léo, mas o goleiro novamente salvou o Dragão. Com nove minutos, foi a vez de Giovani entrar na área em condições de marcar, mas de novo Léo fez uma ótima defesa no lance.

O Verdão continuava melhor na partida e buscando ampliar, mas utilizando dos contra-ataques. Fabinho, em chute de longe, obrigou Léo a fazer uma defesa em dois tempos, e Kevin, em cobrança de falta, obrigou o goleiro do Dragão a fazer outra boa defesa. Endrick, recuperado da Covid-19, entrou em campo aos 28 minutos e em seguida recebeu a bola por trás da marcação, invadiu a área e sofreu o pênalti. Na cobrança, Vitinho converteu e fez 3 a 0.

Nos minutos seguintes, já na reta final da partida, o jogo caiu bastante de produção, mas ainda deu tempo de Endrick arriscar um chute do meio-campo. Com o resultado definido e pensando na maratona de partidas, o Palmeiras administrou a vantagem de olho nas oitavas de final, próxima fase da Copinha. O adversário do Verdão será definido na tarde deste sábado, às 15h, no duelo entre Internacional, atual campeão brasileiro sub-20, e a Portuguesa.

FICHA TÉCNICAPALMEIRAS 3 X 0 ATLÉTICO-GOLocal: Estádio Distrital do Inamar, Diadema (SP)Data-Hora: 15/1/2022 - 11hÁrbitro: Rodrigo Gomes Paes DominguesAssistentes: Fernando Afonso Gonçalves de Melo e Alexandre Basílio VasconcellosPúblico/renda: Não divulgadosCartões amarelos: Lucas Freitas (PAL) Michel e Thiago (AGO)Cartões vermelhos: -Gols: Fabinho (6'/1ºT) (1-0), Gabriel Silva (13'/1ºT) (2-0), Vitinho (31'/2ºT) (3-0)

PALMEIRAS: Mateus; Gustavo Garcia, Naves (Ruan Santos, aos 34'/2ºT), Lucas Freitas e Vanderlan (Ian, aos 12'/2ºT); Fabinho, Pedro Bicalho (Pedro Lima, aos 27'/2ºT) e Jhonatan (Kevin, 12'/2ºT); Giovani (Lucas Sena, aos 27'/2ºT) , Vitinho e Gabriel Silva (Endrick, 27'/2ºT) . Técnico: Paulo Victor Gomes.

ATLÉTICO-GO: Leo; Kleberson, Michel, Lucas e Jonathan (Renan, no intervalo); Thiago (Índio, aos 22'/2ºT), Isaac, Jean Carlos (Leonardo, aos 28'/2ºT), Marcos (Diego, aos 12'/2ºT) e João Lucas (João Victor, aos 28'/2ºT); Daniel. Técnico: Rogério Corrêa.