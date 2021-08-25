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No retorno após Covid-19, Mantuan marca golaço em treino do Corinthians: '100% à disposição'

Jovem meia-atacante falou com a TV oficial do clube nesta quarta-feira e comentou o belo gol que marcou na atividade do dia. Ele ficou em quarentena por causa do coronavírus...

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 18:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 ago 2021 às 18:57
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians está trabalhando por reforços no mercado de transferências, mas uma importante reintegração ao elenco foi a do jovem Gustavo Mantuan, que quando estava perto de ser relacionado após se recuperar de grave lesão no joelho, acabou diagnosticado com a Covid-19. No entanto, no treino desta quarta-feira, ele marcou um golaço e mostrou que está pronto para voltar.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Veja como ficaria o valor de mercado do Timão com os possíveis reforços
Já treinando com o restante do grupo novamente, o meia-atacante é um dos atletas que a torcida mais está ansiosa em ver nesta nova fase do time. E a expectativa não é à toa, uma vez que as primeiras impressões, antes da lesão no ano passado, foram as melhores possíveis e nos treinos ele tem correspondido aos anseios da Fiel e tem sido bem avaliado pelo treinador.
Depois de cumprir quarentena pela Covid-19, Mantuan voltou da quarentena na última terça-feira e já nesta quarta-feira marcou um golaço, que ele mesmo descreveu em entrevista para a TV oficial do clube logo após a atividade.
- Foi um golaço, Xavier estava ali na minha frente, consegui tirar bem dele e do goleiro - explicou o jovem.Mantuan também fez questão de dizer que está tudo bem com ele e com a sua família após o susto com a Covid-19. Além disso, ele avisou que está 100% à disposição de Sylvinho para quando quiser colocá-lo na lista de relacionados.
- Graças a Deus me recuperei bem, minha família está tudo bem e agora estamos 100% de volta e à disposição do professor - concluiu.
Gustavo Mantuan e seus companheiros estão se preparando para o duelo com o Grêmio, que acontece no próximo sábado, às 21h, pela 18ª rodada do Brasileirão-2021. O Corinthians é o sexto colocado com 24 pontos.

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