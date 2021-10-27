No Rei Pelé, Coritiba empata com o CRB e vê liderança ameaçada

Em duelo na parte de cima da tabela, CRB e Coritiba entraram em campo na noite desta terça-feira, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Após um primeiro tempo zerado, ambos os times encontraram seus tentos logo no começo da etapa complementar, fechando o placar em 1 a 1.
Com o resultado, a equipe comandada por Allan Aal acabou desperdiçando a chance de encostar nos líderes, ficando na 5ª colocação, agora com 51 pontos. Já o time comandado por Gustavo Morínigo chegou aos 58 pontos, porém poderá perder a liderança da competição caso o Botafogo vença o Goiás.
Fazendo valer o fator casa, a equipe de Allan Aal não quis saber de deixar o líder Coritiba ir para cima nos primeiros minutos. Entretanto, mesmo não ficando muito com a posse de bola, conseguiu criar uma boa chance antes dos 10 minutos com Jajá, aproveitando erro da defesa adversária, mas seu arremate acabou indo para fora por muito pouco.
Aos poucos, o Coxa tentou sair mais para seu campo de ataque. Porém, mesmo tendo espaço em campo, praticamente não ofereceu perigo algum ao goleiro Diogo Silva, mantendo o placar zerado até meados dos 30 minutos.
Galo tem chances de marcar, mas visitantes conseguem evitar
Voltando a ditar o ritmo de jogo, a equipe da casa praticamente não saiu do seu campo de ataque até a reta final da etapa. Com isso, em uma das chegadas, por muito pouco não marcou seu primeiro tento com Luciano Castán, que ao tentar desviar a bola em cobrança de escanteio de Diego Torres, viu a bola bater nas duas traves, para lamentação da torcida do alvirrubro que preenchia boa parte das arquibancadas do Rei Pelé.
Em uma das últimas chegadas, a defesa do Coxa preferiu fechar-se. Sem conseguir finalizar de fora, tentou focar em jogadas aéreas, além de troca de passes, mas também sem o êxito esperado dando a deixa para o árbitro Leandro Vuaden mandar os dois times para o vestiário.
CRB abre a contagem, mas Coritiba dá resposta rápida
Com os dois times voltando sem alterações para os últimos 45 minutos, quem manteve a postura mais ofensiva no começo foram os donos da casa. E surtiu efeito. Aos 4, após cobrança de escanteio de Diego Torres, Gum, sem precisar subir para cabecear, mandou no cantinho sem chances para o goleiro Wilson fazendo 1 a 0.
Porém a comemoração durou pouco. Correndo atrás do empate, praticamente na sequência, aos 9, também em um cruzamento, porém de Rafinha, Igor Paixão conseguiu levar a melhor, mandando com estilo para o fundo das redes, igualando tudo.
Confronto ganha momentos de emoção até a reta final
Precisando da vitória para entrar no G4 da competição, o Galo não estava disposto a ficar no empate. Voltando a ditar o ritmo, chegou com perigo algumas vezes com Pablo Dyego, fazendo com que Allan Aal fizesse algumas mudanças aumentando seu poder ofensivo optando pelas entradas de Wesley e Emerson Negueba, porém com Gustavo Morínigo também recuando aos seus suplentes colocando William Alves, Gustavo Bochecha e João Vitor.
Feitas as substituições, o time alagoano praticamente armou uma blitz na área adversária. Aproveitando até os 5 minutos de acréscimos dados pelo árbitro, tentou encontrar espaços entre a zaga, mas acabou frustrando a torcida ao apito final no Rei Pelé que decretou o empate entre as equipes em 1 a 1.
FICHA TÉCNICACRB 1x1 CORITIBA
Data e horário: 26/10/2021, às 19h (de Brasília)Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)Árbitro: Leandro Vuaden (CBF-RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (CBF-RS) e José Eduardo Calza (CBF-RS)VAR: Daniel Nobre Brins (CBF-RS)
Cartões Amarelos: Diego Torres, 8'/2ºT; Alexandre Melo, 32'/2ºT; Gustavo Bochecha, aos 40'/2ºT; Val, 47'/2ºT
Gols: Gum, 4'/2ºT (1-0); Igor Paixão, 9'/2ºT (1-1)
CRB: Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Caetano e Guilherme Romão (Alexandre Melo, aos 18'/2ºT); Claudinei, Jean Patrick (Wesley, aos 30'/2ºT) e Diego Torres; Pablo Dyego (Alisson Farias, aos 40'/2ºT), Jajá (Emerson Negueba, aos 30'/2ºT), Nicolas Careca.(Técnico: Allan Aal)
CORITIBA: Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Val e Robinho (Waguininho, aos 11'/2ºT); Rafinha (William Alves, aos 33'/2ºT), Igor Paixão (Gustavo Bochecha, aos 38'/2ºT) e Léo Gamalho (João Vitor, aos 38'/2ºT).(Técnico: Gustavo Morínigo)