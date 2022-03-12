No reencontro com o rival de sua 'estreia' pelo Corinthians, João Victor prega foco contra a Ponte Preta

O Corinthians já está classificado para às quartas de final e garantido no topo do seu grupo no Paulistão, mas o jogo deste sábado, às 18h30, contra a Ponte Preta, pela décima primeira rodada do estadual, tem um sabor especial para o zagueiro João Victor.> GALERIA - Veja o retrospecto do Timão no Paulistão desde o novo formato

Isso porque sua primeira partida em uma competição oficial como profissional vestindo o manto alvinegro foi diante da Macaca, no Campeonato Paulista de 2021. Naquela ocasião, o técnico Vágner Mancini tinha diversos desfalques por conta da Covid-19, e apostou em João na lateral-direita.

A vitória por 2 a 1 sobre a Ponte só não foi a sua primeira partida pelo Timão pois ele esteve em campo em três amistosos realizados pela equipe de Fábio Carille na intertemporada de 2019.

O zagueiro projetou o duelo contra a equipe de Campinas, que briga contra o rebaixamento nesta edição do estadual.

- Se eles estão mal na tabela ou não, nós vamos para o jogo buscar a vitória. É uma partida para mostrarmos para a torcida que temos muito potencial. Vamos correr, marcar em cima, com muita intensidade para fazermos o resultado positivo - afirmou o zagueiro em coletiva concedida no CT Joaquim Grava.

> TABELA - Confira e simule os próximos jogos do Corinthians no Paulistão

Após mais uma semana de trabalhos com Vítor Pereira, João Victor acredita que o Timão vai entrar mais habituado com o que o português deseja ver na equipe.

- Na primeira semana, logo no clássico, tivemos pouco tempo de treinamento para adaptar a maneira que ele (Vítor Pereira) queria que a gente jogasse. Nessa segunda semana, estamos mais adaptados a forma que ele quer, a pressão que ele quer lá em cima. Para o próximo jogo, vamos estar mais preparados e impor mais o que o Vítor quer - disse.

Cinco dias depois do duelo contra a equipe de Campinas, o Corinthians tem pela frente o Dérbi contra o Palmeiras. Segundo João Victor, a equipe vai para cima do rival, mesmo no Allianz Parque.

- Vamos jogar em casa, diante da nossa torcida. Vamos jogar o máximo contra a Ponte Preta. Clássico é clássico, depois da Ponte a gente vai começar a pensar no Palmeiras. No clássico vamos para cima, buscar os três pontos de qualquer maneira. Sabemos da qualidade da equipe do Palmeiras, mas a gente tem muita qualidade e vamos buscar os três pontos à todo custo - finalizou.