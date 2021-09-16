No reencontro com o Flamengo no Maracanã, torcida vibra com Michael e xinga Rafinha, do Grêmio

Foi uma espera longa, mas chegou ao fim. Após 553 dias longe do Maracanã, a torcida do Flamengo "voltou para casa" nesta quarta-feira, e se fez presente na partida contra o Grêmio, pela Copa do Brasil. No reencontro - cercado de expectativas e protocolos sanitários - os 6.446 torcedores assistiram à vitória por 2 a 0, com dois gols de Pedro, e participaram com muitos aplausos e vaias.Não faltou apoio para o time de Renato Gaúcho, que garantiu a classificação e enfrentará o Athletico nas semifinais da Copa do Brasil. Com a escalação sendo anunciada no telão do Maracanã, os mais ovacionados foram Rodrigo Caio, Michael e Gabigol. Ao longo do jogo seguiu assim, com uma vibração maior a cada participação do zagueiro, que voltou a atuar após mais de dois meses. O mesmo aconteceu com Michael, que vive grande fase e está nas graças da Nação. A cada arrancada, drible ou correria para pressionar a saída de bola do Grêmio, os torcedores do Flamengo reconheceram o esforço do camisa 19.