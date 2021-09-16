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No reencontro com o Flamengo no Maracanã, torcida vibra com Michael e xinga Rafinha, do Grêmio

Em partida pela Copa do Brasil, torcida do Flamengo voltou às arquibancadas após 553 dias...

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 23:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2021 às 23:40
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Foi uma espera longa, mas chegou ao fim. Após 553 dias longe do Maracanã, a torcida do Flamengo "voltou para casa" nesta quarta-feira, e se fez presente na partida contra o Grêmio, pela Copa do Brasil. No reencontro - cercado de expectativas e protocolos sanitários - os 6.446 torcedores assistiram à vitória por 2 a 0, com dois gols de Pedro, e participaram com muitos aplausos e vaias.Não faltou apoio para o time de Renato Gaúcho, que garantiu a classificação e enfrentará o Athletico nas semifinais da Copa do Brasil. Com a escalação sendo anunciada no telão do Maracanã, os mais ovacionados foram Rodrigo Caio, Michael e Gabigol. Ao longo do jogo seguiu assim, com uma vibração maior a cada participação do zagueiro, que voltou a atuar após mais de dois meses. O mesmo aconteceu com Michael, que vive grande fase e está nas graças da Nação. A cada arrancada, drible ou correria para pressionar a saída de bola do Grêmio, os torcedores do Flamengo reconheceram o esforço do camisa 19.
O mesmo amor não foi demonstrado a Rafinha, lateral que hoje defende o Grêmio. Um dos mais queridos pela torcida entre 2019 e 2020, até sua saída, o atleta passou despercebido nos primeiros minutos, mas, após cometer falta dura em Michael, que valeu o cartão amarelo, foram vaias e xingamentos.
Após o gol de Pedro, de pênalti, a festa ficou completa. Torcida cantando na arquibancada e o time, embalado pelo "olé" terminou com a bola nos pés. Ainda houve tempo de mais um do atacante, que fechou o placar no Maraca.

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