No reencontro com a Fiel, Corinthians goleia a Ferroviária e garante vaga na decisão do Paulistão Feminino

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

No duelo em que pôde voltar a contar com o apoio de sua torcida em um confronto de sua equipe feminina, o Corinthians goleou a Ferroviária por 4 a 1, neste domingo, na Arena Barueri, e assegurou lugar na decisão do Campeonato Paulista. Antes disso, em setembro, o Alvinegro faturou o título do Brasileirão após também despachar o adversário de Araraquara na semifinal. TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Com um público de 2.016 torcedores nas arquibancadas em Barueri, o time corintiano não teve maiores dificuldades para confirmar o seu favoritismo neste confronto de volta do mata-mata do torneio estadual, no qual já havia vencido o duelo de ida por 1 a 0, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara.

O primeiro gol do time dirigido pelo técnico Arthur Elias neste domingo saiu nos acréscimos do primeiro tempo, aos 48 minutos, quando Tamires recebeu um passe de Vic Albuquerque e cruzou para Adriana completar para as redes.Na etapa final, aos 5 minutos, o Corinthians ampliou o placar com Gabi Zanotti, que bateu colocado para o gol após uma assistência da sua xará Gabi Portilho. A Ferroviária tentou reagir e descontou aos 19 minutos, quando Carol Tavares tentou fazer um cruzamento para a área alvinegra, mas acabou fazendo o gol ao contar com uma falha da goleira Natascha no lance.

O Timão, porém, não deixou se abater com o gol e já voltou a balançar as redes adversárias aos 24 minutos, quando Vic Albuquerque recebeu lançamento de Diany, avançou com liberdade e finalizou na saída da goleira Luciana para fazer 3 a 1. E a goleada foi garantida no finalzinho, aos 47, desta vez por meio de uma cobrança de pênalti, com o qual Adriana fez seu segundo gol no jogo.

Vale lembrar também o fato de que Gabi Zanotti voltou a confirmar a sua condição de carrasca da Ferroviária, pois neste domingo a meio-campista balançou as redes da adversária pelo quinto duelo seguido entre os clubes.

TIMÃO MANTÉM TABU CONTRA A SUA VELHA FREGUESA

Ao golear a Ferroviária neste domingo, o Corinthians também aumentou a freguesia da rival no histórico do confronto estre os dois times. Invicta diante da adversária, o Timão agora acumula 27 jogos sem perder para a oponente, que sofreu agora a sua 23ª derrota para o Alvinegro. Houve quatro empates nos outros duelos com a equipe do interior paulista, que também passou a contabilizar 67 gols sofridos e apenas 12 marcados contra as corintianas.

ARRASADOR, TIME PEGARÁ VENCEDORAS DE CLÁSSICO NA FINAL

Atual campeã brasileira, em título que veio ao superar o Palmeiras na final, o Corinthians vai em busca agora de um tricampeonato estadual e avançou à decisão de forma invicta. E com uma ótima campanha de 12 vitórias e um empate, sendo que já fez 51 gols e tomou apenas quatro neste Paulistão.