No radar do Flamengo, Everton Cebolinha pode ser negociado pelo Benfica ainda em janeiro

Ainda sem contratar reforços para 2022, o Flamengo segue antenado ao mercado para encorpar o elenco ou até preencher a lacuna quanto a possíveis baixas relevantes, como pode ser a de Michael nas próximas horas. E Everton Cebolinha, do Benfica e que está no radar, já está ciente que pode ser negociado ainda este mês, segundo informa o jornal português "A Bola".De acordo com a publicação, "o cenário não é fácil, mas existe essa possibilidade em cima da mesa" dos Encarnados.

- O Benfica está disponível para vender o passe do brasileiro de 25 anos, jogador contratado na época passada ao Grémio. A ideia das águias é recuperar esse investimento de 20 milhões (euros) - destacou a publicação.

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É sublinhado ainda que o Flamengo é o principal interessado em Everton, sobretudo pela provável saída de Michael para o Al Hilal, da Arábia Saudita, apesar de Palmeiras e Atlético-MG também terem iniciado conversas informais a respeito das condições em relação ao camisa 7 do Benfica.

TRUNFO POR CEBOLINHA

Caso pise no acelerador nas conversas por Everton, o Flamengo tem um trunfo na mesa: o ótimo trânsito com o empresário do atacante, Giuliano Bertolucci. Em 2021, o Rubro-Negro aproveitou a boa relação em dois imponentes negócios fechados: o empréstimo de Andreas Pereira, que pode virar aquisição definitiva nos próximos dias, e a contratação de David Luiz.

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Além da dupla ex-Premier League, Bertolucci agencia dois jovens promissores pertencentes ao Flamengo: o zagueiro Gabriel Noga e o lateral-direito Matheuzinho. Ou seja, a abordagem por Everton está amparada a um histórico bem-sucedido no mercado de costuras entre clube e empresário.