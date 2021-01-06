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No primeiro clássico no Maracanã, Rogério Ceni busca melhorar retrospecto contra rivais na carreira

Na soma das passagens por São Paulo, Fortaleza e Flamengo, treinador tem aproveitamento de apenas 46% em partidas deste tipo...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2021 às 07:00

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 07:00

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Acostumado a disputar - e a vencer - clássicos durante a carreira como atleta profissional, Rogério Ceni tem retrospecto desfavorável contra rivais no breve período como treinador. Nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), o técnico do Flamengo terá oportunidade de melhorar esse histórico diante do Fluminense, no Maracanã. Válida pela 28ª rodada do Brasileirão, a partida terá transmissão em Tempo Real do LANCE!.
+ Sergio Ramos quer ouvir propostas, Papu Gomez pode trocar de clube na Itália… O Dia do MercadoO Fla-Flu desta quarta-feira será o segundo clássico de Ceni à frente do Flamengo, mas o primeiro no Templo do Futebol. Na estreia do treinador contra um rival carioca, no último 5 de dezembro, o Rubro-Negro venceu o Botafogo por 1 a 0, com gol de Everton Ribeiro, em partida disputada no Estádio Nilton Santos.
Apesar do 100% pelo Flamengo, a situação de Rogério Ceni em clássicos muda drasticamente se levarmos em conta as passagens por São Paulo e Fortaleza. No total, o treinador disputou 24 partidas deste tipo e tem um aproveitamento de apenas 46% - com nove vitórias, seis empates e nove derrotas.
Vale lembrar que na curta passagem pelo Cruzeiro em 2019, Ceni não disputou nenhum clássico.Ceni venceu clássico contra o Botafogo no Nilton Santos (Alexandre Vidal/Flamengo)Confira a relação de clássicos disputados por Rogério Ceni:
SÃO PAULO (2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas)
- Santos 1 x 3 São Paulo - Campeonato Paulista 2017- Palmeiras 3 x 0 São Paulo - Campeonato Paulista 2017- São Paulo 1 x 1 Corinthians - Campeonato Paulista 2017- São Paulo 0 x 2 Corinthians - Campeonato Paulista 2017- Corinthians 1 x 1 São Paulo - Campeonato Paulista 2017- São Paulo 2 x 0 Palmeiras - Campeonato Brasileiro 2017- Corinthians 3 x 2 São Paulo - Campeonato Brasileiro 2017FORTALEZA (6 vitórias, 4 empates e 6 derrotas)
- Fortaleza 0 x 2 Ceará - Campeonato Cearense 2018- Fortaleza 1 x 1 Ceará - Campeonato Cearense 2018​- Ceará 2 x 1 Fortaleza - Campeonato Cearense 2018- Fortaleza 1 x 2 Ceará - Campeonato Cearense 2018- Fortaleza 0 x 0 Ceará - Campeonato Cearense 2019​- Ceará 1 x 1 Fortaleza - Copa do Nordeste 2019- Fortaleza 2 x 0 Ceará - Campeonato Cearense 2019​- Ceará 0 x 1 Fortaleza - Campeonato Cearense 2019​- Ceará 2 x 1 Fortaleza - Campeonato Brasileiro 2019- Fortaleza 1 x 0 Ceará - Campeonato Brasileiro 2019- Fortaleza 1 x 1 Ceará - Copa do Nordeste 2020​​- Ceará 1 x 2 Fortaleza - Campeonato Cearense 2020- Fortaleza 0 x 1 Ceará - Copa do Nordeste 2020​- Ceará 1 x 0 Fortaleza - Campeonato Brasileiro 2020​- Ceará 1 x 2 Fortaleza - Campeonato Cearense 2020- Fortaleza 1 x 0 Ceará - Campeonato Cearense 2020
FLAMENGO (1 vitória)
- Botafogo 0 x 1 Flamengo - Campeonato Brasileiro 2020Para o Fla-Flu, Rogério Ceni não poderá contar com Diego Alves (lesionado) e Vitinho (suspenso pelo terceiro cartão amarelo). Em contrapartida, o técnico terá o reforço de dois jogadores titulares: o lateral-esquerdo Filipe Luis e o atacante Gabigol estão novamente à disposição após cumprirem suspensão contra o Fortaleza.
Assim, a provável escalação do Flamengo para a partida é a seguinte: Hugo Souza, Isla, Rodrigo Caio, Natan e Filipe Luis; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.
Na terceira posição, com 49 pontos, o Rubro-Negro precisa da vitória para seguir na busca do líder São Paulo (56). Vale lembrar que o clube carioca tem uma partida a menos em relação ao Tricolor paulista e ao vice-líder Atlético-MG, que tem os mesmos 49 pontos.

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