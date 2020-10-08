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futebol

No primeiro ano de Flamengo, Pedro já busca seu recorde pessoal de gols

Atacante do Flamengo marcou seis vezes nas últimas cinco partidas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 out 2020 às 07:05

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 07:05

Crédito: Divulgação/Flamengo
Se em 2019 tinha gol do Gabigol, em 2020, principalmente nos últimos meses, o nome que o torcedor do Flamengo tem gritado bastante é o de Pedro. Apenas nos últimos cinco jogos, o centroavante estufou as redes seis vezes. Duas delas nesta quarta-feira, na vitória rubro-negra por 3 a 0 sobre o Sport.
Em seu primeiro ano no clube como profissional, já são 14 gols em apenas 28 partidas. Uma média de uma bola na rede a cada dois jogos. Se analisarmos o tempo em campo, o número chama ainda mais a atenção. O atacante esteve no gramado por somente 1220 minutos. Ou seja, em média, precisou de apenas 87 minutos para marcar cada tento.
Restando ainda mais de 20 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro e com o time na briga também pela Copa do Brasil e pela Libertadores, Pedro tem tudo para bater o seu recorde de gols em uma única temporada como profissional. No seu melhor ano até agora, em 2018, pelo Fluminense, o camisa 21 marcou 19 vezes em 40 atuações. Mantida a média atual, precisará de apenas mais dez rodadas para ao menos igualar.
DESEMPENHO DE PEDRO ANO A ANO
2016 - Fluminense - 4 jogos e 0 gols2017 - Fluminense - 35 jogos e 7 gols2018 - Fluminense - 40 jogos e 19 gols2019 - Fluminense/Fiorentina - 18 jogos e 5 gols2020 - Flamengo - 28 jogos e 14 gols

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